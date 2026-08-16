SEDU otorga 28 RVOE a instituciones privadas en Coahuila para impartir licenciaturas

+ Seguir en Seguir en Google
Coahuila
/
    SEDU otorga 28 RVOE a instituciones privadas en Coahuila para impartir licenciaturas
    Cinco ciudades coahuilenses tendrán una mayor oferta de licenciaturas con validez oficial. Unsplash

La autorización incluye 28 licenciaturas en instituciones de Saltillo, Torreón, Monclova, Piedras Negras y Acuña, las cuales entran en vigor a partir del próximo ciclo

La Secretaría de Educación de Coahuila otorgó 28 Reconocimientos de Validez Oficial de Estudios (RVOE) a 12 instituciones de educación superior del estado, correspondientes a nuevos programas de licenciatura que podrán impartirse con validez oficial a partir del próximo ciclo escolar.

De acuerdo con la información proporcionada por la dependencia, los reconocimientos corresponden a 25 licenciaturas distribuidas entre instituciones de Saltillo, Torreón, Monclova, Piedras Negras y Acuña.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/universidades-de-saltillo-ofertan-carreras-sin-validez-oficial-rvoe-conoce-cuales-AO17084172

En Acuña, la Universidad de Durango obtuvo RVOE para las licenciaturas en Derecho, Gastronomía e Ingeniería Industrial.

En Monclova, el Instituto Superior Gastronómico de Monclova recibió reconocimiento para las licenciaturas en Gastronomía Internacional y Gestión de Negocios Gastronómicos.

En Saltillo fueron autorizados programas de distintas instituciones. La Universidad Pedagógica y Administrativa de México recibió reconocimiento para la Licenciatura en Educación.

$!SEDU otorga 28 RVOE a instituciones privadas en Coahuila para impartir licenciaturas

La Universidad de Educación y Desarrollo Cultural de Monterrey obtuvo RVOE para la Licenciatura en Educación, mientras que la Universidad Carolina recibió autorización para impartir la Licenciatura en Educación y Desarrollo Humano.

También se otorgó reconocimiento a la Universidad del Valle de Santiago para la Licenciatura en Desarrollo Humano y Envejecimiento.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/universidades-sin-rvoe-local-deben-regularizarse-sedu-senala-que-si-tiene-facultad-para-senalar-falta-de-validez-de-estudios-NO15934977

Por su parte, la Universidad Autodidacta de América-Saltillo obtuvo RVOE para siete licenciaturas: Administración de Empresas, Contabilidad Financiera, Derecho, Seguridad Pública, Mercadotecnia y Publicidad, Teología y Administración Eclesiástica, y Educación.

En Torreón, el Instituto Doctor Carlos Coqui obtuvo RVOE para las licenciaturas en Administración Financiera, Marketing Digital, Ingeniería Industrial y de Sistemas, y Negocios Internacionales.

El Centro Universitario Trilingüe Campus Oriente recibió autorización para impartir las licenciaturas en Ingeniería en Calidad y Productividad, Ingeniería en Seguridad Industrial e Higiene, y Marketing.

A la Unidad Metropolitana Laguna se le otorgaron RVOE para las licenciaturas en Administración y Dirección Estratégica e Ingeniería en Innovación Global.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/los-numeros-de-rvoe-deben-ser-publicos-conforme-a-la-ley-HP17098384

La Universidad de Durango Campus Torreón obtuvo reconocimiento para Ingeniería Industrial, mientras que el Instituto Lumen Educativo Campus Torreón recibió autorización para Ingeniería de Desarrollo de Software e Ingeniería Ambiental y Sustentabilidad.

Cabe recordar que el Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios permite que un programa académico tenga validez ante el Sistema Educativo Nacional. De acuerdo con la información proporcionada por la autoridad educativa, los estudios cursados sin RVOE carecen de validez oficial y, por lo tanto, los egresados no pueden obtener el título ni la cédula profesional correspondiente dentro del Sistema Educativo Nacional. Tampoco pueden continuar estudios de posgrado dentro de este sistema.

Por ello, antes de inscribirse en una institución privada, los estudiantes pueden consultar si la carrera que pretenden cursar cuenta con este reconocimiento.

La Secretaría de Educación de Coahuila mantiene disponible el portal de consulta de RVOE de oferta educativa privada, donde pueden verificarse los programas que cuentan con validez oficial.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/universidades-privadas-en-saltillo-omiten-publicar-rvoes-FH17327310

Entre las instituciones que recientemente recibieron reconocimientos se encuentra la Universidad de Durango, que ha sido señalada anteriormente por autoridades por concentrar un número importante de quejas relacionadas con la validez de su oferta educativa. Sin embargo, la Secretaría de Educación de Coahuila confirmó que las carreras señaladas en esta relación son programas que recientemente obtuvieron su RVOE, por lo que los estudiantes que ingresen a estas opciones podrán cursarlas con reconocimiento oficial.

Los nuevos reconocimientos tendrán vigencia a partir del próximo ciclo escolar, por lo que la recomendación para los aspirantes es verificar que el programa específico, y no solamente la institución, cuente con RVOE antes de formalizar su inscripción.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Educación
A20
Universidades

Localizaciones


Coahuila

Organizaciones


Sedu

Katya González

Katya González

Reportera apasionada, crítica y multifacética, egresada de la Universidad Interamericana para el Desarrollo, con experiencia en cobertura política y legislativa, dando seguimiento puntual a reformas y creación de nuevas leyes en el Congreso de Coahuila.

Además cubre temas de educación, con enfoque especial en las comunidades escolares y sus problemas, investigación generada por universidades, vigilancia de instituciones educativas que operan sin registro de validez oficial en el estado, y sucesos y estadísticas relacionadas con acoso escolar y la defensa de derechos de niñas, niños y mujeres.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
true

Falla paraliza rastros de sacrificio en Coahuila
Autoridades continuarán con las investigaciones para determinar las responsabilidades.

Detienen a dos menores por homicidio de estudiante del Conalep en Saltillo
Elementos de la Guardia Nacional tomaron conocimiento del accidente y realizaron labores de abanderamiento en la carretera.

Vuelca tráiler y derriba barreras de contención en Los Chorros, Arteaga

Investigadores indagan en el patrimonio sefardí de las ventanas del centro de Saltillo

Investigadores indagan en el patrimonio sefardí de las ventanas del centro de Saltillo
Se inspiran en Rulfo para crear arte por el aniversario del Cerdo de Babel

Se inspiran en Rulfo para crear arte por el aniversario del Cerdo de Babel
Talento. Vico Escorcia, Joshua Okamoto y Guillermo Alonso forman parte del elenco de ‘El Desaire’, película que nació en Saltillo y ha recorrido festivales internacionales.

‘El Desaire’ llevará el orgullo de Saltillo a los cines de México
El barrio despidió a Johan Jared en la colonia Rubén Jaramillo.

Despiden a Johan Jared en Saltillo; exigen justicia tras fatal agresión
El fallo de la licitación principal se dará a conocer el 19 de agosto, cuando se definirá la empresa encargada de la obra.

Se perfila Consorcio Constructor Saltillo a construir Gran Forum de Expo Coahuila; propone 677 mdp