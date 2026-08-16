$!SEDU otorga 28 RVOE a instituciones privadas en Coahuila para impartir licenciaturas

La Secretaría de Educación de Coahuila otorgó 28 Reconocimientos de Validez Oficial de Estudios (RVOE) a 12 instituciones de educación superior del estado, correspondientes a nuevos programas de licenciatura que podrán impartirse con validez oficial a partir del próximo ciclo escolar. De acuerdo con la información proporcionada por la dependencia, los reconocimientos corresponden a 25 licenciaturas distribuidas entre instituciones de Saltillo, Torreón, Monclova, Piedras Negras y Acuña.

En Acuña, la Universidad de Durango obtuvo RVOE para las licenciaturas en Derecho, Gastronomía e Ingeniería Industrial. En Monclova, el Instituto Superior Gastronómico de Monclova recibió reconocimiento para las licenciaturas en Gastronomía Internacional y Gestión de Negocios Gastronómicos. En Saltillo fueron autorizados programas de distintas instituciones. La Universidad Pedagógica y Administrativa de México recibió reconocimiento para la Licenciatura en Educación.

La Universidad de Educación y Desarrollo Cultural de Monterrey obtuvo RVOE para la Licenciatura en Educación, mientras que la Universidad Carolina recibió autorización para impartir la Licenciatura en Educación y Desarrollo Humano. También se otorgó reconocimiento a la Universidad del Valle de Santiago para la Licenciatura en Desarrollo Humano y Envejecimiento.

Por su parte, la Universidad Autodidacta de América-Saltillo obtuvo RVOE para siete licenciaturas: Administración de Empresas, Contabilidad Financiera, Derecho, Seguridad Pública, Mercadotecnia y Publicidad, Teología y Administración Eclesiástica, y Educación. En Torreón, el Instituto Doctor Carlos Coqui obtuvo RVOE para las licenciaturas en Administración Financiera, Marketing Digital, Ingeniería Industrial y de Sistemas, y Negocios Internacionales.

El Centro Universitario Trilingüe Campus Oriente recibió autorización para impartir las licenciaturas en Ingeniería en Calidad y Productividad, Ingeniería en Seguridad Industrial e Higiene, y Marketing. A la Unidad Metropolitana Laguna se le otorgaron RVOE para las licenciaturas en Administración y Dirección Estratégica e Ingeniería en Innovación Global.

La Universidad de Durango Campus Torreón obtuvo reconocimiento para Ingeniería Industrial, mientras que el Instituto Lumen Educativo Campus Torreón recibió autorización para Ingeniería de Desarrollo de Software e Ingeniería Ambiental y Sustentabilidad. Cabe recordar que el Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios permite que un programa académico tenga validez ante el Sistema Educativo Nacional. De acuerdo con la información proporcionada por la autoridad educativa, los estudios cursados sin RVOE carecen de validez oficial y, por lo tanto, los egresados no pueden obtener el título ni la cédula profesional correspondiente dentro del Sistema Educativo Nacional. Tampoco pueden continuar estudios de posgrado dentro de este sistema.

Por ello, antes de inscribirse en una institución privada, los estudiantes pueden consultar si la carrera que pretenden cursar cuenta con este reconocimiento. La Secretaría de Educación de Coahuila mantiene disponible el portal de consulta de RVOE de oferta educativa privada, donde pueden verificarse los programas que cuentan con validez oficial.

Entre las instituciones que recientemente recibieron reconocimientos se encuentra la Universidad de Durango, que ha sido señalada anteriormente por autoridades por concentrar un número importante de quejas relacionadas con la validez de su oferta educativa. Sin embargo, la Secretaría de Educación de Coahuila confirmó que las carreras señaladas en esta relación son programas que recientemente obtuvieron su RVOE, por lo que los estudiantes que ingresen a estas opciones podrán cursarlas con reconocimiento oficial. Los nuevos reconocimientos tendrán vigencia a partir del próximo ciclo escolar, por lo que la recomendación para los aspirantes es verificar que el programa específico, y no solamente la institución, cuente con RVOE antes de formalizar su inscripción.

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