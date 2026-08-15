Saltillo: Vinculan a proceso a Azucena Noemí por la muerte de su pareja

Este sábado la jueza Dorian Martínez dictó acto de vinculación a proceso en contra de Azucena Nohemí, de 21 años, por el delito de homicidio calificado cometido con ventaja, por la muerte de su pareja, Johojan Jared, ocurrida el pasado 8 de agosto en Saltillo. La resolución se tomó después de una audiencia de aproximadamente tres horas, en la que el Ministerio Público y la defensa presentaran datos de prueba para reconstruir lo ocurrido y establecer el contexto en el que se desarrollaba la relación.

De acuerdo con los datos expuestos durante la audiencia, la tarde del 8 de agosto Johojan Jared y Azucena Nohemí se encontraban consumiendo bebidas alcohólicas con dos vecinos en la colonia Universidad Pueblo. También se señaló que Johojan habría estado fumando mariguana. Más tarde, ambos ingresaron a su domicilio en medio de una discusión. Los testimonios presentados establecen que, minutos después, Johojan salió de la vivienda con una herida en la pierna derecha y pidió auxilio a los vecinos. Una vecina, Liliana, solicitó a su esposo que lo trasladara en su vehículo particular a las instalaciones de la Cruz Roja. Durante el trayecto, según el testimonio presentado en audiencia, Johojan se encontraba alterado y pedía que no lo dejaran morir. Al llegar recibió atención médica de urgencia, pero la lesión que presentaba en una de las piernas había afectado la arteria femoral, lo que provocó una pérdida importante de sangre y posteriormente un choque hipovolémico. El personal médico logró reanimarlo inicialmente, pero la pérdida de sangre impidió que el corazón pudiera mantener un flujo suficiente hacia los demás órganos. Finalmente, Johojan falleció.

La Fiscalía presentó informes de criminalística de campo, testimoniales, el Informe Policial Homologado y la necropsia, con los que buscó acreditar la responsabilidad de Nohemí y el contexto previo a la agresión. Entre los testimonios se incluyeron declaraciones de vecinos y familiares que describieron una relación marcada por conflictos y agresiones. El Ministerio Público sostuvo que Nohemí era celosa y que ejercía violencia física y verbal contra Johojan. La defensa planteó una versión diferente de lo ocurrido dentro del domicilio. Presentó la declaración de Nohemí, quien afirmó que Johojan Jared se encontraba bajo los efectos del alcohol y la mariguana y que comenzó a agredirla después de que ella le pidió que dejara de consumir drogas. Según su declaración, Jared la llevó por la fuerza al interior de la vivienda y comenzó a golpearla. Los datos médicos presentados por la defensa señalan que Nohemí tenía lesiones y moretones en el rostro, brazos y piernas, además de un esguince cervical. Según la defensa, la joven señaló que durante la agresión, tenía sangrado en la nariz, derivada de los golpes que le habría propiciado su pareja, por lo que se le dificultaba respirar. Aunado a ello, él colocó su peso sobre su abdomen, tórax y cuello, por lo que en un intento de quitárselo de encima lo hirió en las piernas. De acuerdo con su versión, cerca del lugar donde se encontraba sometida había utensilios de cocina utilizados para un negocio familiar. Nohemí tomó un cuchillo con el que cortaban limones y lo utilizó para lesionarlo para liberarse. La defensa sostuvo que se trató de una acción de legítima defensa y argumentó que las lesiones sufridas por Johann no eran profundas en ambas piernas. Señaló que, si Nohemí hubiera tenido la intención de matarlo, habría podido dirigir la agresión hacia otra parte del cuerpo y que ella no tenía conocimiento de que una lesión en la pierna pudiera provocar su muerte. También pidió que el caso fuera analizado con perspectiva de género, al considerar que existía un contexto de violencia familiar que había escalado con el paso del tiempo. De acuerdo con los datos presentados, Nohemí también habría sido víctima de agresiones por parte de Johojan, situación que incluso habría provocado una separación entre ambos durante varios meses antes de que retomaran su relación aproximadamente en marzo de este año. Durante la audiencia se expuso que las agresiones entre ambos habían ocurrido incluso frente a familiares, amigos y su hijo de tres años.

Como parte de los datos relacionados con el consumo de sustancias, se informó que Johojan Jared presuntamente vendía droga, consumía mariguana y pertenecía a una pandilla. En el caso de Noemí, un examen de detección de drogas practicado el 10 de agosto resultó positivo a mariguana. La jueza reconoció que el contexto de violencia debía analizarse con perspectiva de género, pero determinó que esta circunstancia no era suficiente para justificar la muerte de Johojan Jared ni para tener por acreditada la legítima defensa. Explicó que el delito de violencia familiar es de naturaleza oculta, por lo que generalmente no existen testigos directos de las agresiones ocurridas dentro de un domicilio. Por ello, señaló que debían valorarse tanto los testimonios sobre los hechos previos y posteriores como los datos objetivos, entre ellos los dictámenes médicos.

La juzgadora consideró que las versiones de la Fiscalía y de la defensa tenían un nivel de probabilidad similar en esta etapa del proceso. Explicó que, cuando existen dos hipótesis que pueden ser verdaderas, no corresponde extinguir la acción penal, sino permitir que ambas sean fortalecidas o descartadas mediante nuevos datos de prueba durante la investigación. Con estos argumentos, la jueza determinó vincular a proceso a Azucena Nohemí por homicidio calificado cometido con ventaja y solicitó que en la investigación complementaria ambas partes agregaran más pruebas que permitieran acreditar las hipótesis planteadas. El Ministerio Público solicitó un plazo de 2 meses para la investigación complementaria, petición que fue concedida. Nohemí permanecerá en prisión preventiva y la próxima audiencia quedó programada para el 17 de octubre.