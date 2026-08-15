Confirma el Fiscal de Coahuila, Federico Fernández, la detención en España de exnotario de Torreón por megafraude
El exnotario Fernando ‘N’ es señalado por millonario fraude inmobiliario; pedirán su extradición
TORREÓN, COAH.- El fiscal general de Coahuila, Federico Fernández Montañez, confirmó la captura en Madrid, España, del exnotario Fernando “N”, señalado como presunto responsable del esquema de despojo y fraude inmobiliario en Torreón y la Comarca Lagunera.
El caso suma más de 60 carpetas de investigación e involucra una afectación económica que ronda los 50 millones de pesos contra al menos 27 personas.
Fernández Montañez puntualizó que el exnotario figuraba como una de las prioridades de búsqueda ministerial, lográndose su localización gracias al trabajo conjunto entre la dependencia estatal, la Fiscalía General de la República (FGR), su Unidad de Asuntos Internacionales y la Interpol.
De acuerdo con el expediente expuesto por la Fiscalía encabezada por Federico Fernández, el imputado operaba ofertando viviendas y terrenos cuyos trámites se protocolizaban en la extinta Notaría Pública 45 con folios y datos catastrales presuntamente alterados.
Los afectados liquidaban los inmuebles; no obstante, nunca obtuvieron la posesión legítima del patrimonio convenido.
El funcionario estatal precisó que, tras la notificación formal del arresto en territorio europeo, iniciará de manera inmediata el proceso de extradición a través de las instancias federales correspondientes.
Fernández Montañez aseveró que estas acciones darán curso a los mandamientos judiciales pendientes para brindar justicia y garantizar la reparación del daño a los ciudadanos afectados.