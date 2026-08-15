Confirma el Fiscal de Coahuila, Federico Fernández, la detención en España de exnotario de Torreón por megafraude

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    Confirma el Fiscal de Coahuila, Federico Fernández, la detención en España de exnotario de Torreón por megafraude
    Federico Fernández dio a conocer que el exnotario enfrenta al menos 60 denuncias con afectación económica que ronda en los 50 mdp. SANDRA GÓMEX

El exnotario Fernando ‘N’ es señalado por millonario fraude inmobiliario; pedirán su extradición

TORREÓN, COAH.- El fiscal general de Coahuila, Federico Fernández Montañez, confirmó la captura en Madrid, España, del exnotario Fernando “N”, señalado como presunto responsable del esquema de despojo y fraude inmobiliario en Torreón y la Comarca Lagunera.

El caso suma más de 60 carpetas de investigación e involucra una afectación económica que ronda los 50 millones de pesos contra al menos 27 personas.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/torreon/cae-en-madrid-exnotario-de-torreon-buscado-por-presunto-fraude-GN22854345

Fernández Montañez puntualizó que el exnotario figuraba como una de las prioridades de búsqueda ministerial, lográndose su localización gracias al trabajo conjunto entre la dependencia estatal, la Fiscalía General de la República (FGR), su Unidad de Asuntos Internacionales y la Interpol.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/semanario/el-fraude-inmobiliario-de-torreon-asi-se-robaron-las-ilusiones-FC21547406

De acuerdo con el expediente expuesto por la Fiscalía encabezada por Federico Fernández, el imputado operaba ofertando viviendas y terrenos cuyos trámites se protocolizaban en la extinta Notaría Pública 45 con folios y datos catastrales presuntamente alterados.

Los afectados liquidaban los inmuebles; no obstante, nunca obtuvieron la posesión legítima del patrimonio convenido.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/torreon/ayuntamiento-de-torreon-investigara-posibles-fraudes-inmobiliarios-solo-si-hay-denuncias-formales-mars-EK22824275

El funcionario estatal precisó que, tras la notificación formal del arresto en territorio europeo, iniciará de manera inmediata el proceso de extradición a través de las instancias federales correspondientes.

Fernández Montañez aseveró que estas acciones darán curso a los mandamientos judiciales pendientes para brindar justicia y garantizar la reparación del daño a los ciudadanos afectados.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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