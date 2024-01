Ofrecen Municipios de Coahuila descuentos del 15 al 40% en pago del predial

En la Ley de Ingresos cada municipio, primero ante su Cabildo, y enseguida ante el Congreso del Estado, plantea los descuentos o estímulos fiscales para los contribuyentes, esto no está regulado, por este motivo tanta variación en los porcentajes de descuentos, no obstante los más comunes son 15 por ciento en enero.

No obstante, en ocasiones al final del año, los descuentos o estímulos fiscales comunes, pero que se aprueban fuera de la Ley de Ingresos como decreto o acuerdo, son el no recargo para quienes no pudieron cubrir la contribución durante los primeros 10 meses del año.

De los municipios de mayor población que están ofreciendo estímulos fiscales el promedio son 15, 10 y 5 por ciento en enero, febrero y marzo como Saltillo, Monclova, Acuña y Ramos Arizpe, en tanto que Torreón autorizó 20 por ciento para enero, 15 por ciento para febrero y 5 por ciento para marzo.

TE PUEDE INTERESAR: Arranca operaciones el módulo para pago de predial en Monclova, para facilitar pagos

El municipio que más descuento ofrece es Frontera, que forma parte de la Zona Metropolitana de Monclova, y tiene porcentajes del 40 por ciento para el mes de enero, 30 por ciento para febrero y 20 por ciento para marzo; no hay una explicación de porqué allá el predial tenga más descuento.