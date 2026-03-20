Ola de incendios en terrenos baldíos enciende alertas en Parras; investigan actos intencionales

Ayer jueves se registraron diversos incendios en huertas y terrenos baldíos, lo que generó la movilización de cuerpos de emergencia en distintos puntos de Parras. De acuerdo con los primeros reportes, existe la sospecha de que estos siniestros pudieron haber sido provocados de manera intencional, por lo que ya se iniciaron las investigaciones correspondientes para dar con el o los responsables.

Elementos de Protección Civil y bomberos trabajaron intensamente para sofocar las llamas y evitar que el fuego se extendiera a zonas habitadas o causara mayores daños. El director de Protección Civil, Juan Manuel Parra, informó que: “Estamos atendiendo varios reportes de incendios en diferentes sectores. Por las características en que se han presentado, no descartamos que sean provocados. Ya se está investigando y pedimos a la ciudadanía reportar cualquier actividad sospechosa”.

Las autoridades exhortaron a la población a evitar tirar basura o encender fuego en áreas abiertas, así como a reportar de inmediato cualquier conato de incendio al número de emergencias. Hasta el momento no se reportan personas lesionadas.