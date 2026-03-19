Confirma Salud Federal nuevo caso de sarampión en Coahuila

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Coahuila
/ 19 marzo 2026
    Confirma Salud Federal nuevo caso de sarampión en Coahuila
    Coahuila suma ocho casos confirmados de sarampión en lo que va del año, mientras a nivel nacional se registra un repunte de contagios y se refuerzan campañas de vacunación ante el riesgo en población infantil. UNSPLASH

Los documentos no especifican la ubicación geográfica, el sexo ni la edad de la persona afectada

La Secretaría de Salud Federal informó sobre la confirmación de un nuevo caso de sarampión en Coahuila. Suman ocho en lo que va del año. Además, se suman diez casos sospechosos, lo que eleva la cifra total a 139.

El reporte, con fecha del 18 de marzo, no especifica la ubicación, edad o estado de salud del paciente.

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Asimismo, se informa que no ha habido decesos en Coahuila a causa de la ola de contagios de sarampión que vive México.

PROGRAMA NACIONAL

Del 13 al 19 de marzo, el país experimentó un repunte significativo en las cifras de la enfermedad. El número de contagios confirmados escaló de 6,956 a 7,403, lo que representa 447 nuevos casos en apenas una semana.

Además, el número de casos sospechosos también mostró una tendencia al alza, situándose en 139.

De acuerdo con la información oficial, los niños menores de un año representan la población más vulnerable ante este brote. En términos de mortalidad, se ha sumado un nuevo deceso a nivel nacional en el periodo reciente, alcanzando un total de 8 muertes acumuladas en lo que va del año y 35 desde el inicio de 2025.

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Hasta la fecha, los estados con mayor incidencia de fallecimientos son: Chihuahua, con 21 decesos; Jalisco, con 4 decesos; y Durango, con 2 decesos.

REFUERZAN MEDIDAS DE PREVENCIÓN

Ante este escenario, se mantiene una campaña intensiva de vacunación para niños y adultos que no cuenten con su esquema completo. Los hospitales generales de Coahuila han extendido sus horarios de atención hasta las 7:00 de la tarde para facilitar el acceso a la inmunización y atender posibles casos sospechosos.

Según el Instituto Mexicano del Seguro Social, el sarampión se caracteriza por fiebre alta, tos seca, secreción nasal, conjuntivitis y manchas blancas en la boca. Le sigue un sarpullido rojo que inicia en cara y cuello y se extiende al cuerpo.

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Lucía Pérez Paz

Lucía Pérez Paz

Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Coahuila. Tiene once años como reportera. Ha publicado en medios locales y nacionales. En 2013, fue becaria del programa Prensa y Democracia de la Universidad Iberoamericana, campus Santa Fe. Y en 2018 obtuvo la Beca de periodismo judicial en Mexicanos Contra la Corrupción e Impunidad. Es integrante del Border Center for Journalists and Bloggers. En 2020 y 2021 obtuvo menciones honoríficas, en el Premio del Hub de Periodismo de Investigación de la Frontera Norte.

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