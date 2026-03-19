Confirma Salud Federal nuevo caso de sarampión en Coahuila

La Secretaría de Salud Federal informó sobre la confirmación de un nuevo caso de sarampión en Coahuila. Suman ocho en lo que va del año. Además, se suman diez casos sospechosos, lo que eleva la cifra total a 139. El reporte, con fecha del 18 de marzo, no especifica la ubicación, edad o estado de salud del paciente.

Asimismo, se informa que no ha habido decesos en Coahuila a causa de la ola de contagios de sarampión que vive México. PROGRAMA NACIONAL Del 13 al 19 de marzo, el país experimentó un repunte significativo en las cifras de la enfermedad. El número de contagios confirmados escaló de 6,956 a 7,403, lo que representa 447 nuevos casos en apenas una semana. Además, el número de casos sospechosos también mostró una tendencia al alza, situándose en 139. De acuerdo con la información oficial, los niños menores de un año representan la población más vulnerable ante este brote. En términos de mortalidad, se ha sumado un nuevo deceso a nivel nacional en el periodo reciente, alcanzando un total de 8 muertes acumuladas en lo que va del año y 35 desde el inicio de 2025.

Hasta la fecha, los estados con mayor incidencia de fallecimientos son: Chihuahua, con 21 decesos; Jalisco, con 4 decesos; y Durango, con 2 decesos. REFUERZAN MEDIDAS DE PREVENCIÓN Ante este escenario, se mantiene una campaña intensiva de vacunación para niños y adultos que no cuenten con su esquema completo. Los hospitales generales de Coahuila han extendido sus horarios de atención hasta las 7:00 de la tarde para facilitar el acceso a la inmunización y atender posibles casos sospechosos. Según el Instituto Mexicano del Seguro Social, el sarampión se caracteriza por fiebre alta, tos seca, secreción nasal, conjuntivitis y manchas blancas en la boca. Le sigue un sarpullido rojo que inicia en cara y cuello y se extiende al cuerpo.

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