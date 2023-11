Operativo de seguridad del Buen Fin se extiende hasta la temporada decembrina

La secretaria del Ayuntamiento dijo que el día de ayer por primera vez en lo que va de la actual Administración Municipal, no se recibió un solo folio por robo

TORREÓN, COAHUILA.- Durante la cuadragésima tercera reunión semanal de seguridad, presidida por la secretaria del Ayuntamiento, Natalia Guadalupe Fernández Martínez, en representación del alcalde Román Alberto Cepeda González, se informó que el operativo por el “Buen Fin” será permanente por lo que resta del año.

El alcalde Román Alberto Cepeda González solicitó a las dependencias y corporaciones de seguridad mantenerse alerta ante el cierre de año, y este viernes se dio a conocer que las acciones del operativo se extenderán para cubrir eventos importantes como la entrega de aguinaldos, peregrinaciones, posadas, fiestas de fin de año, entre otros, que traen consigo un aumento en la movilidad y en las transacciones económicas.

Fernández Martínez indicó que habrá también atención especial para inhibir los robos a casa habitación, ya que por la temporada muchas familias acostumbran a salir de la ciudad.

También solicitó que se comience a informar a la ciudadanía con las recomendaciones de seguridad propias de la época, pues dijo que si bien las dependencias y corporaciones de los tres niveles de Gobierno hacen su labor, es importante también que la ciudadanía cuente con los recursos necesarios para velar por su integridad y la de sus hogares.

La secretaria del Ayuntamiento dijo que el día de ayer por primera vez en lo que va de la actual Administración Municipal, no se recibió un solo folio por robo. “No es solamente el robo a casa habitación, es el robo a persona, robo de vehículo, entre otros, y no hubo incidentes el día de ayer”, señaló.

Referente al índice general de incidencia delictiva correspondiente al periodo del 08 al 14 de noviembre de 2023, el comisario César Antonio Perales Esparza, director de la Policía Municipal, informó que con relación a la semana anterior, presentaron disminución los delitos de robo de vehículo, 50 por ciento, con dos eventos; robo de vehículo con violencia, 50 por ciento, con un evento; robo a local comercial, 53 por ciento, con seis eventos; robo a local comercial con violencia, 100 por ciento, con cero eventos.

Se registró un robo de accesorio de vehículo y un robo a persona; no hubo robo a transporte público. Derivado de las acciones tomadas durante la semana anterior, la Policía Municipal efectuó 88 detenciones que fueron consignadas al Ministerio Público y 149 remitidas al Juez Calificador.

Además, cuatro detenidos por violencia familiar fueron enviados al Centro de Justicia y Empoderamiento para las Mujeres.

El Grupo de Reacción Laguna logró la detención de ocho personas por posesión de narcóticos. Se mantienen en operación 227 comités vecinales y se realizaron reuniones de proximidad en las colonias Ampliación San Ignacio, Satélite Laguna y Centro.

Luis Alberto Morales Cortés, director de Vialidad y Movilidad Urbana, habló sobre la capacitación a grupo de agentes viales en el Sistema Local de Protección de Derechos Humanos.

La capacitación estuvo a cargo de Alonso Rangel Gámez, secretario ejecutivo de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Coahuila, sumando 210 oficiales capacitados hasta la fecha en ese tema.

Martha Esther Rodríguez Romero, presidenta del Tribunal de Justicia Municipal, informó que el área de trabajo social y género del organismo realizó 123 tamizajes a personas que ingresaron a la ergástula por alguna falta administrativa; de los procedimientos, se obtuvieron cinco canalizaciones: tres a alcohólicos anónimos, una al Centro de Integración Juvenil y una al Instituto Estatal del Empleo.

Jorge Luis Juárez Llanas, director de Protección Civil y Bomberos de Torreón, indicó que durante la semana anterior los servicios que prestó la dependencia disminuyeron de 148 a 98, siendo los más recurrentes incendio en lote baldío, incendio en casa habitación, incendio de vehículo, así como enjambres.

Raúl Gerardo Rodríguez García, director de Inspección y Verificación, dio a conocer que con el operativo “Escuelas y colegios” se realizaron 10 inspecciones, de las cuales resultaron siete invitaciones: cuatro por falta de plan interno de protección civil; dos por falta de licencia de funcionamiento y una por falta de certificado de fumigación.