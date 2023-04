Oran en misa crismal por una solución al conflicto de Altos Hornos de México

MONCLOVA, COAH.- El conflicto de Altos Hornos de México, (AHMSA) entre los dueños y el Gobierno Federal se están llevando “de encuentro a los trabajadores y a las personas que dependen de ella”, afirmó el obispo de la Diócesis de Saltillo Hilario González.

En su visita a Monclova, donde realizó una Misa Crismal, llamó a las partes involucradas a tomar consciencia de las consecuencias de esta problemática en que se mantiene la empresa acerera.

“Sabemos que es un conflicto, tal vez de las cúpulas, de los que son los dueños, empresarios, el gobierno, pero se llevan de encuentro a los trabajadores, a las personas que dependen y tal vez otros negocios que dependen de esta gran empresa.

“Ojalá tomen conciencia de esa responsabilidad que tiene y que no solamente arreglen los propios intereses, si no que también vean por los intereses de toda la comunidad”, expresó.

Y es que la empresa atraviesa una situación compleja que está perjudicando a miles de familias de la Región Centro y Carbonífera de Coahuila; tiene cuatro meses que paralizó su producción de acero y al día de hoy al no tener flujo económico ha dejado de pagar prestaciones y salario a sus 17 mil trabajadores, y a su vez millones de pesos a sus cientos de proveedores.

No cuenta con energía eléctrica, gas y tampoco agua potable y aunque se ha anunciado una supuesta venta, esta no concluye y no hay una reactivación en la industria.

Ante la situación, el Obispo, expuso que en la misa Crismal realizada en Monclova y en las misas celebradas durante los días jueves y viernes de esta Semana Santa, en todas las iglesias se pedirá por la realidad social de cada circunscripción, en este caso del área metropolitana de Monclova.

Sabemos que hay una situación difícil por AHMSA, una situación laboral; si se arregla la situación o no, pondremos como intención en esta misa, dijo el prelado.

Llamó a los trabajadores a estar conscientes de esta situación adversa, a no perder la esperanza y buscar por los medios propios sociales y legales la superación de este conflicto.

A su vez pidió a las instancias legales que den solución del conflicto y respeten los derechos de los trabajadores, quienes tienen que recibir su pago justo.