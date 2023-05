Padres de familia solicitan que no se repruebe a los alumnos de este ciclo escolar en Coahuila

La Nueva Escuela Mexicana está por implementarse en escuelas de educación básica y no ofrece herramientas de evaluación; padres de familia se manifestaron en contra de que se repruebe a los alumnos este ciclo escolar

La Unión Nacional de Padres de Familia (UNPF) no está de acuerdo con que se haya revocado el decreto que publicó la Secretaría de Educación Pública (SEP) donde se indica a los docentes que no se otorguen calificaciones reprobatorias a ningún estudiante de educación básica.

De acuerdo con Carlos Aguirre, director general de la Alianza de Maestros (ALMA), el haber establecido esta medida provocó un mayor rezago educativo, principalmente en el aspecto lógico matemático y esto se registró en los estudiantes que se reincorporaron a clases presenciales desde el inicio del ciclo escolar tras dos años de clases a distancia.

La situación empeora debido a que el nuevo modelo educativo conocido como “Nueva Escuela Mexicana”, mismo que se pretende implementar en los inicios del ciclo escolar 2023-2024 y no ofrece herramientas de evaluación para los alumnos.

De hecho, Aguirre apuntó que la calificación final de los estudiantes tendrá que definirse en mutuo acuerdo entre alumno y docente.

“No podemos hablar hoy de reprobar a los alumnos debido a que hubo un largo periodo en el que se dijo que no se podía reprobarlos y hoy existe una gran dicotomía al respecto: el reprobar no está dentro del nuevo planteamiento educativo y por ello no se debe regresar a esto”, comentó el también miembro de la UNPF.

TE PUEDE INTERESAR: Más del 80% de personas reclusas en Coahuila tienen dependientes económicos

Al mismo tiempo denunció que la Secretaría de Educación Pública no cuenta con una evaluación que revele el impacto de la política educativa que se promovió en el marco de la reforma constitucional promulgada en 2013 con la que se pretendía fortalecer la calidad de la educación.

“No podemos imaginar el grave problema que se va a venir ante esta situación porque no sabemos ni de dónde venimos, no tenemos una medición de los conocimientos desde hace unos años y estamos en una incertidumbre sobre qué es lo que pasará”, expuso.

Cabe recordar que fue a finales del 2022 cuando la Secretaría de Educación Pública modificó la instrucción de no reprobar a los estudiantes, misma que se estableció en 2020 debido a que las clases se impartieron a distancia por la pandemia por COVID-19.

Dichos criterios deberán ser aplicados a partir del segundo bimestre del ciclo escolar 2022-2023, a excepción de los alumnos de primero y segundo de primaria, para quienes se aplicará una escala de calificación de 6 a 10; para el resto de los estudiantes de tercero a sexto grado “el docente decidirá en completa libertad la calificación que deberá registrarse en la boleta de evaluación”, según la SEP.

VANGUARDIA consultó a la Secretaría de Educación de Coahuila para conocer cuáles serán los criterios de evaluación que se aplicarán a los alumnos, además del índice de reprobados para este ciclo escolar, quedando al pendiente de respuesta.