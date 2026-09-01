Padres protestan por falta de luz y daños en techado de primaria en Frontera

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Coahuila
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    Padres protestan por falta de luz y daños en techado de primaria en Frontera
    Los padres señalaron que han buscado la intervención de autoridades educativas y municipales para atender las condiciones de la escuela. LIDIET MEXICANO

Familias de la Américas Unidas exigen condiciones seguras para el regreso a clases; aseguran que hasta ahora no les han dado fecha para realizar las reparaciones

FRONTERA, COAH.- Ante el temor de que sus hijos puedan sufrir un accidente, padres de familia de la primaria Américas Unidas —en Frontera— protestaron este martes para exigir una solución a las condiciones del plantel, donde denunciaron falta de energía eléctrica y daños en el techado.

Los inconformes señalaron que el problema tiene tiempo y que han buscado la intervención de autoridades educativas. Sin embargo, aseguraron que hasta ahora no les han informado cuándo se realizarán las reparaciones ni cuándo podrán regresar los alumnos a las aulas.

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“Lo que nosotros queremos es una solución, que nos arreglen y que regresen los niños. No nos han dado una fecha, ni siquiera una tentativa”, reclamaron.

De acuerdo con los padres, las fallas en el suministro eléctrico comenzaron desde antes del periodo vacacional, aunque actualmente su principal preocupación es el estado del techado, pues consideran que podría representar un riesgo para los estudiantes.

La situación ha impedido que los alumnos tengan un regreso regular a clases en el arranque del ciclo escolar 2026-2027. Este martes se realizaba la entrega de libros de texto y algunos padres cuestionaron recibir los materiales mientras sus hijos continúan fuera de las aulas.

“No es justo que nos entreguen los libros para que los tengamos en la casa. Lo que queremos es que arreglen la escuela y que regresen los niños”, señalaron.

$!Padres de familia y alumnos acudieron este martes a la primaria Américas Unidas, donde se realizó la entrega de libros de texto pese a que los estudiantes permanecen fuera de las aulas.
Padres de familia y alumnos acudieron este martes a la primaria Américas Unidas, donde se realizó la entrega de libros de texto pese a que los estudiantes permanecen fuera de las aulas. LIDIET MEXICANO

Los padres también denunciaron la falta de personal de intendencia y aseguraron que esta situación ha provocado acumulación de maleza en diferentes áreas de la primaria.

Según explicaron, han buscado al personal de Servicios Educativos y solicitado apoyo a autoridades municipales, pero hasta ahora desconocen cuándo podrían comenzar los trabajos. Añadieron que una madre acudió recientemente a la Presidencia Municipal y, de acuerdo con su versión, ahí le informaron que no existía algún oficio o solicitud formal relacionado con la problemática.

Los inconformes pidieron además que la directora del plantel, identificada como Dulce, informe las gestiones realizadas para atender las condiciones de la escuela y explique la situación que mantiene a los alumnos fuera de las aulas.

$!Familias se concentraron en el plantel para exigir información sobre las reparaciones y una fecha para el regreso de los estudiantes.
Familias se concentraron en el plantel para exigir información sobre las reparaciones y una fecha para el regreso de los estudiantes. LIDIET MEXICANO

“Que la directora dé la cara y nos explique qué está pasando en la escuela. No queremos perjudicar a nadie, ni a maestros ni a la directora; queremos atención y mejoras para nuestros hijos”, expresaron.

Durante la protesta también cuestionaron el manejo de las aportaciones económicas realizadas por las familias. Aseguraron que en la primaria se les habría solicitado alrededor de 450 pesos por padre de familia y pidieron conocer el destino de esos recursos.

“¿Ese dinero dónde está? Queremos una explicación, porque las condiciones de la escuela no muestran las mejoras”, cuestionaron.

Los padres insistieron en que buscan que las autoridades atiendan las condiciones del plantel y garanticen un espacio que consideren seguro antes de que sus hijos regresen a las aulas.

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Lidiet Mexicano

Licenciada en Comunicación por la Universidad Autónoma del Noreste, con especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila. Cuenta con una trayectoria de 15 años en el ejercicio periodístico y se desempeña como corresponsal de VANGUARDIA en la Región Centro de Coahuila.

Ha dado seguimiento a temas políticos, de salud, educación, economía y laborales, siempre con enfoque social. Destaca su cobertura a acontecimientos de alto impacto, que han marcado la historia de Monclova y el estado, como las labores de rescate de cuerpos de mineros en Pasta de Conchos, la emergencia sanitaria por COVID-19 y el proceso de quiebra y venta de Altos Hornos de México (AHMSA), así como su impacto económico en la región.

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