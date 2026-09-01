Urge evaluar trabajo legislativo de diputados locales en Coahuila

Entidades como la Ciudad de México poseen un Observatorio Legislativo que evalúa a cada legislador en distintos rubros.

Coahuila adolece, lamentablemente, de un sistema eficiente para calificar el desempeño de los legisladores locales y conocer el trabajo de cada uno de los representantes populares.

El ranking califica el desempeño de cada diputado en el número de iniciativas de ley presentadas y aprobadas, asistencia a sesiones, su fortaleza en redes sociales y un promedio general.

En el Congreso local hace falta transparentar la labor legislativa de cada representante popular a través de métricas de desempeño personal, que hoy en día no existen.

Para botón de muestra, en el mes de agosto, el PVEM presentó sólo una propuesta, y el Partido del Trabajo alcanzó 3 iniciativas, contra 16 del PRI y 16 del Partido Acción Nacional.

En los meses de enero, junio y julio, el legislador del PT, Antonio Flores, no presentó ninguna iniciativa ni exhorto, por andar en campaña, y luego por ser suspendido.

Su suplente, Fernando Rodríguez, el mes que termina, alcanzó a presentar trabajo en tribuna, aunque hoy es posible que ya no se presente, por el regreso de Tony.

SE FUE ALBERTO

En junta de cabildo, autoridades monclovenses oficializaron ayer los cambios anunciados en la administración municipal.

El profe Alberto Medina dejó oficialmente la Secretaría del Ayuntamiento, y en su lugar quedó Joel de los Santos Palomo.

El exrector de la UTRCC, Alfredo Oyervides, asumió la Dirección Jurídica del Ayuntamiento y sustituye a Santos Palomo, que pasó a la Secretaría del Ayuntamiento.

Alberto Medina, con una larga trayectoria en la vida pública municipal, ocupará a partir de hoy la dirección del Cecytec Sur.

SALE ACLARACIÓN

Desde las regiones Centro y Carbonífera, se comunicaron a esta columna varios alcaldes para “reclamar” la razón por la que no se les incluyó en la lista de apoyo al senador Gabriel Elizondo.

No voy a dar nombres, para evitar más reclamos, pero lo que De Buena Fuente publicó ayer fue un póker de alcaldes, es decir, cuatro de los principales presidentes municipales.

El que entendió, entendió...

LA ÚLTIMA Y NOS VAMOS...

Los hermanos Rubén y Álvaro Moreira cumplirán, a partir del 2027, su último periodo como legisladores, el primero a nivel federal y Álvaro, en el Congreso local.

La ley antirreelección entrará en vigor a partir del 2030, por lo que ambos se verán impedidos de repetir en las legislaturas federales y locales.

El exgobernador de Coahuila llegó a San Lázaro en el 2018, y ahí se ha mantenido como legislador plurinominal hasta el 2029, con lo que cumplirá 12 años en el Congreso de la Unión.

Álvaro ganó en junio pasado la elección constitucional a diputado local del PRI, para el periodo 2027-2029, y llegará a 9 años seguidos en el Congreso local de Coahuila.

Rubén, según cercanos, en el 2030 brincará, vía pluri, al Senado de la República, en tanto Alvarito desconoce aún su destino político y, según dice, ya analiza posibles alternativas.

CONVENIO HABLA

Está muy bien eso que dicen, que calladitas se ven más bonitas, pero la regidora saltillense, Ale Salazar, se pasa de tueste.

De ser una política morenista combativa y aguerrida, Alejandra ahora guarda un perfil político bajo, tal vez porque ya tiene asegurado su presente y futuro económico.

Y es que, desde el interior del partido, sus críticos señalan que la regidora logró un jugoso contrato con la 4T, para financiar sus redes sociales, merced a sus contactos en Morena México.

A nadie le amarga un dulce, y en su calidad de influencer, puede hacer los convenios publicitarios que se le ocurran.

Pero se extraña a Ale, la aguerrida...

CLAUDIA INFORMA

Hoy es un día especial, pues este 1 de septiembre, la presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo, rendirá en Palacio Nacional su segundo informe de gobierno.

Anote entre los presentes al gobernador Manolo Jiménez, así como a los senadores morenistas, Ceci Guadiana y Luis Fernando Salazar.

Y si acaso pueden colarse, es posible que también aparezcan los diputados federales de la 4T, Cintia Cuevas y Antonio Castro.

LA PREGUNTA DE HOY:

¿Alguien sabe cómo estuvo el festejo de cumpleaños del fiscal regional de la FGR, David Boone de la Garza, que hoy llega a las 44 primaveras?