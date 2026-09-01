Torneo Anual de Golf del Club Campestre de Saltillo 2026: fechas y calendario

El Club Campestre de Saltillo tiene definido el calendario para la edición 71 de su Torneo Anual de Golf, competencia que reunirá a cerca de 500 jugadores del 3 al 12 de septiembre y que combinará actividad deportiva con diferentes eventos de convivencia. La edición de este año mantendrá durante 10 días una agenda que contempla la participación de golfistas locales, nacionales e internacionales, además de la cobertura de Golf Channel Latin America, que dará seguimiento a las acciones de la competencia.

LA COMPETENCIA INICIA EL 3 DE SEPTIEMBRE El torneo comenzará el jueves 3 de septiembre con la actividad de algunas categorías, en un esquema diseñado para distribuir la participación de los bastoneros. Las categorías B, C, D y E, así como las de damas, tendrán sus jornadas entre jueves, viernes, sábado y domingo. Durante estos primeros días también se realizará la entrega de kits de bienvenida. Los jugadores podrán recogerlos el jueves 3, viernes 4 y martes 8 de septiembre, de 11:00 a 16:00 horas. El domingo 6 habrá un horario especial de 11:00 a 14:00 horas.

P UTT Y APPROACH TENDRÁN SUS PROPIAS RONDAS La agenda también contempla competencias de habilidad. El Torneo de Putt tendrá sus rondas de clasificación el sábado 5 de septiembre, de 14:00 a 18:00 horas, mientras que continuará el lunes 7 y martes 8, a partir de las 16:00 horas. Por su parte, las eliminatorias del Torneo de Approach se disputarán por la noche durante lunes 7, martes 8 y miércoles 9 de septiembre, con inicio programado a las 19:30 horas.

INAUGURACIÓN Y ACTIVIDADES SOCIALES Después del primer corte de jugadores, el calendario dará paso a las actividades protocolarias y a la incorporación de nuevas categorías. La inauguración oficial está prevista para el lunes 7 de septiembre, a las 18:00 horas, mientras que el martes 8 se contempla la participación de las categorías Senior A y Senior B. El evento Rompehielo será otro de los encuentros de convivencia del torneo. Está programado para el sábado 5 de septiembre a las 19:00 horas, con el patrocinio de Grupo Car. La competencia continuará durante la segunda parte de la semana con la incorporación de las categorías estelares. De acuerdo con el programa, el jueves 10 de septiembre comenzará la actividad correspondiente a estos grupos. En paralelo, el torneo tendrá espacios sociales como la tradicional Tarde de Damas, programada para el miércoles 9 de septiembre a las 18:00 horas.

EL TORNEO DEFINIRÁ CAMPEONES La recta final llegará con las definiciones de las competencias de habilidad. La Gran Final de Putt está programada para el jueves 10 de septiembre a las 19:30 horas, mientras que la Final de Approach se disputará el viernes 11, también a las 19:30 horas. KOOLTOWN AMENIZARÁ LA CLAUSURA El cierre de la edición 71 será el sábado 12 de septiembre a las 20:00 horas, cuando se realice la ceremonia de premiación y clausura. La jornada contará además con la presentación musical de Kooltown. Con una participación similar a la registrada el año pasado, cuando también se acercó a los 500 jugadores, el Club Campestre de Saltillo se prepara para recibir una nueva edición de su torneo anual, que distribuirá la competencia por categorías y combinará las rondas de golf con actividades sociales a lo largo de 10 días.