POLITICÓN: ¿Alfonso Cepeda en BMW prestado y con placas ocultas? La insultante defensa del líder magisterial

I. MENOS DÍAS Hoy se inaugura el último periodo ordinario de la actual legislatura. Cuando éste concluya, los actuales integrantes del Poder Legislativo se despedirán también de sus funciones. Bueno: no todos, porque cinco de ellos lograron ser reelectos para el cargo, así que serán los únicos a los que no podrá saludarse con el consabido “menos días” a partir de hoy. Por cierto, con el arranque del periodo ordinario de sesiones reaparecerá en sus funciones la saltillense Luz Elena Morales Núñez, quien se ausentó casi cuatro meses, pues aunque originalmente solicitó licencia sólo para irse a la campaña, cuando esta se acabó se mantuvo en receso. II. INEXPLICABLE Con el retorno de Morales Núñez, todos los legisladores tricolores –y de los demás colores– que solicitaron licencia durante el pasado proceso electoral habrán vuelto a ocupar su lugar en el Congreso... menos uno. Y eso ocurre porque, por alguna razón que resulta imposible de entender –y que nadie intenta explicar siquiera– el Peque de la Comadre, o sea, Ángel Mahatma Sánchez, necesita seguir cobrando... ¡perdón!, representando a los saltillenses del Distrito 16 por unas quincenas más.

III. NO LE LLAMAN QUIEBRA Homero Amezcua, presidente de la Unión Ganadera Regional de Coahuila, reconoce que la organización ha sufrido una reestructuración económica y operativa, recortes de personal y una fuerte caída de ingresos provocada por cinco años de sequía y casi dos sin exportaciones de ganado a Estados Unidos. Pero descarta tajantemente que exista una quiebra y asegura que los últimos meses ya muestran números positivos. Quienes conocen lo que ocurre dentro del organismo cuentan otra historia: dicen que se han vendido activos y que la situación es mucho más delicada de lo que se admite. A veces, reconocer el tamaño del problema es el primer paso para empezar a resolverlo. IV. BOLA DE NIEVE El problema, nos dicen, no surgió con la sequía o el cierre de la frontera, sino que ha crecido a partir de una fuerte división interna. No pocos productores reprochan que dirigentes anteriores y actuales se involucraron demasiado en política y muy poco en fortalecer al gremio. También se afirma que los beneficios terminaron concentrándose entre algunos cercanos, dejando fuera a muchos ganaderos. Así se fueron cerrando espacios, perdiendo participación y alimentando el pleito interno.

V. MALA EXCUSA El coahuilense Alfonso Cepeda Salas, senador de Morena y dirigente nacional del SNTE, fue cachado utilizando una camioneta BMW con uno de los caracteres de las placas cubierto. La práctica es conocida en la Ciudad de México porque impide que las cámaras identifiquen el vehículo y apliquen las fotomultas –que allá sí existen–. Pero si eso ya estaba mal, la explicación que dio Cepeda fue todavía peor: dijo que no se había dado cuenta y que la camioneta era prestada. Vaya nivel para alguien que legisla, representa a los maestros y presume vocación educativa: responder con semejante cinismo ante una irregularidad tan evidente resulta francamente insultante. VI. EL ESTILO Esta práctica parece ser el sello de la casa y es ya demasiado familiar en el morenismo: cuando algo los deja mal parados, llega la explicación tratando de minimizarlo y el intento de convertir lo serio en un malentendido. Cepeda dijo que preguntaría a su chofer y que investigaría. Tapar un número de una placa es una práctica utilizada para evitar registros de infracciones. Que el vehículo fuera prestado no borra el hecho ni mejora la excusa. El problema no es lo que hicieron, sino creer que cualquier bobada pasa por explicación.

VII. REACOMODO En Monclova ya se formalizó el movimiento que comenzó con la salida de Alberto Medina de la Secretaría del Ayuntamiento para dirigir el CECyTEC Sur. En su lugar quedó Ciro Joel de los Ángeles Palomo, hasta ahora director jurídico, una promoción interna impulsada por el alcalde Carlos Villarreal y aprobada por el Cabildo. Más que un cambio aislado, el movimiento confirma que el munícipe empieza a reacomodar piezas en áreas clave de su administración. Y tratándose de la Secretaría del Ayuntamiento, no estamos hablando precisamente de una silla cualquiera. Habrá que estar atentos a lo que sigue. VIII. OTRA PIEZA Un segundo movimiento también tiene lectura. Jesús Alfredo Oyervides Valdés dejó la Rectoría de la Universidad Tecnológica de la Región Centro y ahora llega a la Dirección Jurídica municipal. Al menos encontró cobijo. Nos dicen que todavía podrían venir más ajustes. Habrá que ver si se trata sólo de acomodar perfiles o si Carlos Villarreal empieza ya a ordenar una ruta de posicionamiento y operación política rumbo a 2027, con la reelección claramente en el horizonte.