Víctima apuñalada en Times Square era vicepresidenta de Bank of America

Víctima apuñalada en Times Square era vicepresidenta de Bank of America

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Miguel Sagnelli
por Miguel Sagnelli

La tragedia cobró especial relevancia debido a la trayectoria profesional de Piacenti

Internacional
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Nueva York fue escenario de un violento ataque el lunes por la tarde, cuando una mujer de 32 años murió tras ser apuñalada en una de las zonas más concurridas de Manhattan.

La víctima fue identificada como Erin Piacenti, residente de Chester, Nueva Jersey, y empleada de Bank of America. De acuerdo con fuentes citadas, Piacenti se desempeñaba como vicepresidenta en áreas relacionadas con la selección de negocios y la resolución de conflictos de la institución financiera.

https://vanguardia.com.mx/noticias/internacional/impacta-video-en-el-que-una-mujer-que-ataco-a-dos-personas-es-neutralizada-por-policias-en-times-square-en-nueva-york-EJ23192868

El ataque ocurrió alrededor de las 4:30 de la tarde, en las inmediaciones de la calle 42 y la Séptima Avenida, cerca de Times Square.

La policía señaló que la agresión aparentemente no había sido provocada.

La mujer habría sido atacada después de que la sospechosa, identificada como Pamela Cisneros, de 49 años, protagonizara otro episodio de violencia unas calles antes.

Según las autoridades, Cisneros salió del metro en la calle 41 Oeste portando dos cuchillos de cocina y atacó a un hombre de 68 años, a quien hirió en el abdomen.

Posteriormente, caminó hacia la calle 42, donde se encontró con Piacenti y la apuñaló también en el abdomen.

Los agentes localizaron poco después a la sospechosa y trataron de detenerla.

Sin embargo, durante la intervención policial, Cisneros se habría abalanzado contra los oficiales, quienes respondieron disparando y provocándole la muerte.

La tragedia cobró especial relevancia debido a la trayectoria profesional de Piacenti.

$!La investigación continúa para determinar qué llevó a la agresora a iniciar el ataque y esclarecer completamente las circunstancias que terminaron con la vida de Piacenti en uno de los puntos más transitados de Nueva York.
La investigación continúa para determinar qué llevó a la agresora a iniciar el ataque y esclarecer completamente las circunstancias que terminaron con la vida de Piacenti en uno de los puntos más transitados de Nueva York. CAPTURA DE PANTALLA

De acuerdo con su perfil profesional, había estudiado en la Universidad de Pensilvania, donde se graduó en 2016, y posteriormente obtuvo su título de Derecho en Fordham en 2021.

Además, publicaciones realizadas en redes sociales indican que la joven había celebrado apenas unas semanas antes un momento importante de su vida personal: el 10 de agosto había cumplido dos años de matrimonio.

La investigación continúa para determinar qué llevó a la agresora a iniciar el ataque y esclarecer completamente las circunstancias que terminaron con la vida de Piacenti en uno de los puntos más transitados de Nueva York.

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Miguel Sagnelli

Miguel Sagnelli

Egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) de la carrera de Periodismo y Comunicación, con una especialidad en Fotografía y Producción Audiovisual, y en Geopolítica.

Ha trabajado para diversos medios y ONGS en Europa y México por más de 15 años. Su enfoque y especialidad son las noticias de Política Internacional y Nacional y conflictos, buscando la veracidad, objetividad y la investigación periodística.

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