Víctima apuñalada en Times Square era vicepresidenta de Bank of America

Nueva York fue escenario de un violento ataque el lunes por la tarde, cuando una mujer de 32 años murió tras ser apuñalada en una de las zonas más concurridas de Manhattan. La víctima fue identificada como Erin Piacenti, residente de Chester, Nueva Jersey, y empleada de Bank of America. De acuerdo con fuentes citadas, Piacenti se desempeñaba como vicepresidenta en áreas relacionadas con la selección de negocios y la resolución de conflictos de la institución financiera.

El ataque ocurrió alrededor de las 4:30 de la tarde, en las inmediaciones de la calle 42 y la Séptima Avenida, cerca de Times Square. La policía señaló que la agresión aparentemente no había sido provocada. La mujer habría sido atacada después de que la sospechosa, identificada como Pamela Cisneros, de 49 años, protagonizara otro episodio de violencia unas calles antes. Según las autoridades, Cisneros salió del metro en la calle 41 Oeste portando dos cuchillos de cocina y atacó a un hombre de 68 años, a quien hirió en el abdomen. Posteriormente, caminó hacia la calle 42, donde se encontró con Piacenti y la apuñaló también en el abdomen.

Los agentes localizaron poco después a la sospechosa y trataron de detenerla. Sin embargo, durante la intervención policial, Cisneros se habría abalanzado contra los oficiales, quienes respondieron disparando y provocándole la muerte. La tragedia cobró especial relevancia debido a la trayectoria profesional de Piacenti.