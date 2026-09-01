Izamiento de la Bandera en Frontera, Coahuila, enciende el orgullo patrio

FRONTERA, COAH.- Con el inicio de septiembre, el espíritu patrio llegó a Ciudad Frontera, donde la alcaldesa Sara Irma Pérez Cantú encabezó el izamiento de la Bandera Nacional, acompañada por autoridades militares y civiles. El acto solemne se realizó al exterior del Palacio Municipal para dar la bienvenida al Mes Patrio y recordar el significado de uno de los símbolos que representan la identidad y libertad de los mexicanos. La edil estuvo acompañada por el teniente coronel Jorge Luis Cigarroa Durán, comandante del 105 Batallón de Infantería, así como funcionarios municipales, regidores, coordinadores y representantes de distintos sectores.

Durante la ceremonia, Pérez Cantú destacó que septiembre representa una oportunidad para recordar la historia y mantener presentes las raíces que unen a los mexicanos, al tiempo que llamó a las familias fronterenses a vivir estas fechas con respeto, emoción y orgullo. Como parte de la conmemoración, también se realizó una guardia de honor y la colocación de una ofrenda floral ante el busto de Miguel Hidalgo y Costilla, en memoria del llamado Padre de la Patria y de quienes participaron en la construcción de un México libre.

La alcaldesa señaló que el orgullo de ser mexicanos no debe quedarse únicamente en las celebraciones de septiembre, sino reflejarse en las acciones diarias, mediante el trabajo, la unidad y el compromiso con las familias y con la ciudad. En este sentido, invitó a los fronterenses a disfrutar las actividades del Mes Patrio y mantener vivo el sentimiento de identidad nacional. “¡Viva México! ¡Viva Frontera! ¡Viva nuestra Bandera Nacional!”, expresó la edil al concluir el acto.

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