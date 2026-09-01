Izamiento de la Bandera en Frontera, Coahuila, enciende el orgullo patrio

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Monclova
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    Izamiento de la Bandera en Frontera, Coahuila, enciende el orgullo patrio
    Autoridades municipales y militares participaron en el izamiento de la Bandera Nacional. LIDIET MEXICANO

Ciudad Frontera dio la bienvenida al Mes Patrio con el izamiento de la Bandera Nacional y una guardia de honor

FRONTERA, COAH.- Con el inicio de septiembre, el espíritu patrio llegó a Ciudad Frontera, donde la alcaldesa Sara Irma Pérez Cantú encabezó el izamiento de la Bandera Nacional, acompañada por autoridades militares y civiles.

El acto solemne se realizó al exterior del Palacio Municipal para dar la bienvenida al Mes Patrio y recordar el significado de uno de los símbolos que representan la identidad y libertad de los mexicanos.

La edil estuvo acompañada por el teniente coronel Jorge Luis Cigarroa Durán, comandante del 105 Batallón de Infantería, así como funcionarios municipales, regidores, coordinadores y representantes de distintos sectores.

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Sara Irma Pérez Cantú encabezó la ceremonia por el inicio del Mes Patrio. LIDIET MEXICANO

Durante la ceremonia, Pérez Cantú destacó que septiembre representa una oportunidad para recordar la historia y mantener presentes las raíces que unen a los mexicanos, al tiempo que llamó a las familias fronterenses a vivir estas fechas con respeto, emoción y orgullo.

Como parte de la conmemoración, también se realizó una guardia de honor y la colocación de una ofrenda floral ante el busto de Miguel Hidalgo y Costilla, en memoria del llamado Padre de la Patria y de quienes participaron en la construcción de un México libre.

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También se realizó una guardia de honor y una ofrenda floral ante el busto de Miguel Hidalgo. LIDIET MEXICANO

La alcaldesa señaló que el orgullo de ser mexicanos no debe quedarse únicamente en las celebraciones de septiembre, sino reflejarse en las acciones diarias, mediante el trabajo, la unidad y el compromiso con las familias y con la ciudad.

En este sentido, invitó a los fronterenses a disfrutar las actividades del Mes Patrio y mantener vivo el sentimiento de identidad nacional.

“¡Viva México! ¡Viva Frontera! ¡Viva nuestra Bandera Nacional!”, expresó la edil al concluir el acto.

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Licenciada en Comunicación por la Universidad Autónoma del Noreste, con especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila. Cuenta con una trayectoria de 15 años en el ejercicio periodístico y se desempeña como corresponsal de VANGUARDIA en la Región Centro de Coahuila.

Ha dado seguimiento a temas políticos, de salud, educación, economía y laborales, siempre con enfoque social. Destaca su cobertura a acontecimientos de alto impacto, que han marcado la historia de Monclova y el estado, como las labores de rescate de cuerpos de mineros en Pasta de Conchos, la emergencia sanitaria por COVID-19 y el proceso de quiebra y venta de Altos Hornos de México (AHMSA), así como su impacto económico en la región.

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