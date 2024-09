Para acabar con los baches en Saltillo hay que repararlos ‘desde la raíz’, opinan expertos

Según Héctor Cortés, ex presidente del Colegio de Ingenieros Civiles, para la reparación se tiene que contar con la participación constante por especialistas en mecánica de suelos, para tomar en cuenta todo el terreno.

Agregó que una carpeta bien diseñada y trabajada desde su estructura debe durar entre 20 o 30 años, cuidando el drenaje de las calles para que el agua no se estanque y permee en la base, lo que causa las ondulaciones ante la carga vehicular y los posteriores baches.

“El problema no se soluciona de raíz, por eso es que esas reparaciones duran únicamente hasta la siguiente lluvia. Debe hacerse una reparación desde abajo, es decir, son 60 o 70 centímetros de profundidad y mejorar todo el terreno para eliminar la humedad, volver a colocar el material sano para volverlo a compactar (para que) sea una reparación sea más permanente, más duradera” , comentó.

“Al final del día va a ser más costoso y más molesto que cerrar una vialidad para que sea reparada como debe ser. Es labor de las autoridades municipales concientizar a la ciudadanía y convencerla de que aguante las molestias porque va a tener un beneficio”, comentó.

RECARPETEO CADA CINCO AÑOS

Para el urbanista Héctor Laredo, el recarpeteo de cada calle debe hacerse cada cinco años, por lo que es necesario llevar un control de cuánto tiempo se realiza en cada vialidad.

El ex docente del Tec de Monterrey comentó que los baches “son como una calentura” pues tienen que repararse de inmediato ante el riesgo que representan para los coches, aún si no se tiene un diagnóstico preciso de los daños causados por las lluvias.

“Un diagnóstico es un ejercicio que no tiene el ayuntamiento, ni los medios, ni el tiempo para hacerlo. Lo que sí debería de tener es un récord de mantenimiento. Decir hace cuánto que no se levanta, que no se recarpetea”, explicó el urbanista.

Añadió que también es importante tomar en cuenta que los recortes presupuestales de la federación han limitado en gran medida las acciones de los municipios.