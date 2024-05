Paran labores en HL Mando, en Arteaga, por falta de pago de utilidades

Más de 600 trabajadores de la empresa HL Mando, en Arteaga, pararon labores en protesta porque les ofrecen bonos de 2 mil a 4 mil pesos en compensación por la falta de utilidades, cuando en años pasados recibían arriba de 37 mil y 40 mil pesos; incluso durante lo más fuerte de la pandemia les entregaron 55 mil.

Trabajadores informaron que el miércoles realizaron el primer paro a partir de la medianoche y lograron reactivar la producción en el turno de la mañana con la promesa de que la empresa analizaría darles un mayor bono económico.

TE PUEDE INTERESAR: Ante inconformidades en Tupy, pide CTM no caer en paros a diestra y siniestra

Sin embargo, durante la madrugada de este jueves, recibieron información de que se mantendría el primer ofrecimiento, pues no se obtuvieron utilidades en el ejercicio fiscal anterior, pero no les explicaron las razones para ello, por lo que el turno que iniciarían labores a las 7:00 horas inició el paro de labores.

“Nos quieren dar bono de 2 mil, 4 mil pesos cuando anteriormente las utilidades eran de 37, 40 mil y en pandemia nos dieron 55 mil. La empresa se encuentra en Parque Server, se dedica a la fabricación de suspensión y frenos para Tesla, KIA, Ford y Nissan, somos 686 trabajadores”, expuso un trabajador.

“Trabajamos de lunes a viernes y si trabajamos sábado o domingo como tiempo extra, eso no lo incluyen en las utilidades. Supuestamente nos dicen que lo que no cobraron ex trabajadores, eso es lo que nos van a repartir, ya nos amenazaron que si paramos nos van a correr”, dijo otro de los manifestantes.

SUPERVISORES PASAN LISTA ‘PARA INTIMIDARLOS’

Para intimidarlos, los supervisores que están del lado de la empresa están pasando lista sobre el personal que paró labores, para proceder al despido.

“Ayer paramos como seis horas, reiniciamos el trabajo con el ofrecimiento de que iban a checar la petición y acordamos que tenían hasta el día 24 para que nos resolvieran, pero hoy, en el turno de la mañana, nos dijeron que iba a ser el bono nada más y que no iban a checar nada, cuando se tenía el acuerdo con el turno de la noche que se iba a volver a checar”, dijo uno de los inconformes.

En estos momentos, informaron, los trabajadores se manifiestan en el área de comedor y no reanudarán labores hasta obtener un mejor ofrecimiento. “Nos dicen que no hubo ventas, pero no nos explican nada”, dijeron los trabajadores.