Paredón llegará a Netflix con producción internacional grabada en Ramos Arizpe

RAMOS ARIZPE, COAH.- La comunidad de Paredón se ha convertido en escenario de una producción televisiva internacional que será estrenada en 2027 a través de Netflix, llevando la imagen de esta localidad rural de Ramos Arizpe a audiencias de diversos países. Gracias a sus características arquitectónicas, paisajes y entorno histórico, Paredón fue seleccionada como una de las locaciones para el desarrollo de las grabaciones, integrándose así a una tendencia conocida como turismo de pantalla, mediante la cual distintas regiones del mundo adquieren proyección internacional a través de producciones audiovisuales.

Reconocida por su fuerte identidad histórica, la comunidad destaca por su pasado ligado al desarrollo ferroviario y por la conservación de elementos patrimoniales que la convierten en un sitio atractivo para proyectos turísticos, cinematográficos y televisivos. La producción cuenta con servicios proporcionados por Storytailors UK, mientras que la coordinación local está a cargo de la productora Daniela Espinosa Ochoa, de No Paremos de Filmar, en colaboración con el equipo de Los Fixers, encabezado por Lesslye Yin Ramos. Además de promover la riqueza cultural, arquitectónica y paisajística de la región, este tipo de proyectos genera una derrama económica importante para las comunidades anfitrionas, al requerir servicios de hospedaje, alimentación, transporte, proveedores locales y personal de apoyo durante las etapas de producción.

La llegada de esta producción internacional fortalece el posicionamiento de Paredón como un destino con potencial turístico y cultural, al tiempo que contribuye a despertar el interés de nuevas audiencias por conocer los atractivos históricos que distinguen a Ramos Arizpe. Con ello, la comunidad suma un nuevo capítulo a su historia, ahora como escenario de una producción que llevará su imagen más allá de las fronteras y que podría convertirse en un impulso para el desarrollo turístico de la región en los próximos años.

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