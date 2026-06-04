Paredón llegará a Netflix con producción internacional grabada en Ramos Arizpe

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    Paredón llegará a Netflix con producción internacional grabada en Ramos Arizpe
    La filmación posiciona a Paredón dentro de la tendencia conocida como turismo de pantalla. CORTESÍA

La comunidad de Ramos Arizpe llegará a audiencias de diversos países a través de una serie

RAMOS ARIZPE, COAH.- La comunidad de Paredón se ha convertido en escenario de una producción televisiva internacional que será estrenada en 2027 a través de Netflix, llevando la imagen de esta localidad rural de Ramos Arizpe a audiencias de diversos países.

Gracias a sus características arquitectónicas, paisajes y entorno histórico, Paredón fue seleccionada como una de las locaciones para el desarrollo de las grabaciones, integrándose así a una tendencia conocida como turismo de pantalla, mediante la cual distintas regiones del mundo adquieren proyección internacional a través de producciones audiovisuales.

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Reconocida por su fuerte identidad histórica, la comunidad destaca por su pasado ligado al desarrollo ferroviario y por la conservación de elementos patrimoniales que la convierten en un sitio atractivo para proyectos turísticos, cinematográficos y televisivos.

La producción cuenta con servicios proporcionados por Storytailors UK, mientras que la coordinación local está a cargo de la productora Daniela Espinosa Ochoa, de No Paremos de Filmar, en colaboración con el equipo de Los Fixers, encabezado por Lesslye Yin Ramos.

Además de promover la riqueza cultural, arquitectónica y paisajística de la región, este tipo de proyectos genera una derrama económica importante para las comunidades anfitrionas, al requerir servicios de hospedaje, alimentación, transporte, proveedores locales y personal de apoyo durante las etapas de producción.

$!La localidad destaca por su identidad histórica y su vínculo con el desarrollo ferroviario.
La localidad destaca por su identidad histórica y su vínculo con el desarrollo ferroviario. CORTESÍA

La llegada de esta producción internacional fortalece el posicionamiento de Paredón como un destino con potencial turístico y cultural, al tiempo que contribuye a despertar el interés de nuevas audiencias por conocer los atractivos históricos que distinguen a Ramos Arizpe.

Con ello, la comunidad suma un nuevo capítulo a su historia, ahora como escenario de una producción que llevará su imagen más allá de las fronteras y que podría convertirse en un impulso para el desarrollo turístico de la región en los próximos años.

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Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

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