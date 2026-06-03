Gobierno de Ramos Arizpe invita a fortalecer el cuidado del medio ambiente desde el hogar

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    Gobierno de Ramos Arizpe invita a fortalecer el cuidado del medio ambiente desde el hogar
    La limpieza urbana mejora la imagen de la ciudad y favorece entornos más saludables para las familias, puntualizan. CORTESÍA

La administración municipal promueve la correcta disposición de residuos como una acción cotidiana para mantener espacios limpios

RAMOS ARIZPE, COAH.- Para fomentar una cultura de responsabilidad ambiental entre la población, el Gobierno Municipal de Ramos Arizpe exhortó a la ciudadanía a contribuir en la conservación de espacios limpios y ordenados mediante la correcta disposición de residuos y el aprovechamiento de los servicios disponibles para la comunidad.

Las autoridades municipales señalaron que el cuidado del medio ambiente comienza con acciones sencillas que pueden realizarse diariamente desde el hogar, las cuales tienen un impacto directo en la reducción de la contaminación y en la mejora de la calidad de vida de las familias.

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Destacaron que mantener libres de basura las calles, áreas verdes, arroyos y espacios públicos no solo mejora la imagen urbana, sino que también favorece entornos más saludables y seguros para la población. Además, evitar el depósito irregular de residuos contribuye a prevenir afectaciones al suelo, al agua y a la fauna que habita en el entorno.

Como parte de las acciones implementadas para facilitar una adecuada gestión de desechos, el municipio recordó que se instalaron contenedores especiales en diversos sectores de la ciudad, entre ellos Analco, Mirador, Escorial, Santos Saucedo y Blanca Esthela. Estos espacios están destinados al depósito de cacharros, llantas y objetos de gran volumen que no forman parte del servicio de recolección doméstica ordinaria.

$!El municipio instaló contenedores especiales para residuos de gran volumen en diversos sectores.
El municipio instaló contenedores especiales para residuos de gran volumen en diversos sectores. CORTESÍA

Asimismo, se informó que la ciudadanía puede solicitar servicios relacionados con limpieza urbana, retiro de escombro, descacharrización, recolección de animales muertos y otros reportes mediante el chatbot “Ramos Atiende”, disponible a través de WhatsApp en el número 844 451 6276.

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El Gobierno Municipal destacó que una adecuada gestión de residuos permite disminuir la generación de contaminación, evitar la proliferación de fauna nociva y conservar en mejores condiciones los espacios públicos, por lo que reiteró el llamado a la participación ciudadana para mantener una ciudad más limpia, ordenada y sustentable.

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Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

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