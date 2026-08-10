Parras se llena de fiesta, vino y tradición con la 57.ª Vendimia de la Familia Segovia Fuantos

PARRAS DE LA FUENTE, COAH.- Entre música, tradición y miles de copas de vino, la Casa Vitivinícola de la Familia Segovia Fuantos celebró su 57.ª Vendimia, una de las festividades más representativas de Parras, que nuevamente llevó el ambiente festivo a las calles, espacios públicos y rincones emblemáticos de este Pueblo Mágico. La celebración comenzó con una colorida callejoneada al ritmo de la banda de música, que recorrió las principales calles de la ciudad y reunió a familias y visitantes. Como parte de la tradición, la familia anfitriona ofreció de manera gratuita 10 mil litros de vino producido en sus propios viñedos, gesto que fue recibido con entusiasmo por los asistentes.

Más de 4 mil personas participaron en los festejos y acudieron a la Alameda 20 de Noviembre, donde se instalaron puestos de vendimia para mostrar y degustar productos elaborados en la región. El ambiente estuvo acompañado por música y actividades alusivas a la cultura del vino, en una jornada que combinó convivencia, gastronomía y tradición. Uno de los personajes que acompañó la celebración fue el Dios Baco, quien destacó el significado de compartir el vino con la comunidad y la importancia de mantener viva esta tradición. “El vino es vida, es hermandad”, expresó, al señalar que la generosidad con la que se comparte esta bebida forma parte de la esencia de la vendimia. La celebración también registró algunos excesos entre los asistentes, debido a la distribución gratuita del vino, con personas que terminaron en evidente estado de ebriedad. Sin embargo, al finalizar las actividades se realizó una jornada de limpieza en las zonas utilizadas, por lo que las calles y la Alameda 20 de Noviembre quedaron nuevamente en orden.