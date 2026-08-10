Parras se llena de fiesta, vino y tradición con la 57.ª Vendimia de la Familia Segovia Fuantos

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    Parras se llena de fiesta, vino y tradición con la 57.ª Vendimia de la Familia Segovia Fuantos
    Durante la celebración se ofrecieron gratuitamente 10 mil litros de vino producido en los viñedos de la familia.El espectácu PEDRO PESINA

La Familia Segovia Fuantos celebró su 57.ª Vendimia en Parras con una callejoneada, música, 10 mil litros de vino gratuito y la asistencia de más de 4 mil personas

PARRAS DE LA FUENTE, COAH.- Entre música, tradición y miles de copas de vino, la Casa Vitivinícola de la Familia Segovia Fuantos celebró su 57.ª Vendimia, una de las festividades más representativas de Parras, que nuevamente llevó el ambiente festivo a las calles, espacios públicos y rincones emblemáticos de este Pueblo Mágico.

La celebración comenzó con una colorida callejoneada al ritmo de la banda de música, que recorrió las principales calles de la ciudad y reunió a familias y visitantes. Como parte de la tradición, la familia anfitriona ofreció de manera gratuita 10 mil litros de vino producido en sus propios viñedos, gesto que fue recibido con entusiasmo por los asistentes.

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$!El espectáculo de pirotecnia marcó el cierre de la tradicional Vendimia de Parras.
El espectáculo de pirotecnia marcó el cierre de la tradicional Vendimia de Parras. PEDRO PESINA

Más de 4 mil personas participaron en los festejos y acudieron a la Alameda 20 de Noviembre, donde se instalaron puestos de vendimia para mostrar y degustar productos elaborados en la región. El ambiente estuvo acompañado por música y actividades alusivas a la cultura del vino, en una jornada que combinó convivencia, gastronomía y tradición.

Uno de los personajes que acompañó la celebración fue el Dios Baco, quien destacó el significado de compartir el vino con la comunidad y la importancia de mantener viva esta tradición. “El vino es vida, es hermandad”, expresó, al señalar que la generosidad con la que se comparte esta bebida forma parte de la esencia de la vendimia.

La celebración también registró algunos excesos entre los asistentes, debido a la distribución gratuita del vino, con personas que terminaron en evidente estado de ebriedad. Sin embargo, al finalizar las actividades se realizó una jornada de limpieza en las zonas utilizadas, por lo que las calles y la Alameda 20 de Noviembre quedaron nuevamente en orden.

$!Más de 4 mil personas acudieron a los festejos realizados en distintos puntos de Parras.
Más de 4 mil personas acudieron a los festejos realizados en distintos puntos de Parras. PEDRO PESINA

El festejo concluyó con un espectáculo de pirotecnia que iluminó el cielo de Parras y puso el cierre a una jornada marcada por la convivencia y la tradición.

Con esta 57.ª edición, la Familia Segovia Fuantos refrendó su compromiso con la cultura vitivinícola de Parras, al mantener una celebración que año con año reúne a miles de personas para compartir el vino, las costumbres y el orgullo por la tierra que distingue a esta región de Coahuila.

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