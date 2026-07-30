Parras: vuelca tráiler cargado con verduras; chofer resulta lesionado
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El conductor quedó atrapado en la cabina tras caer a un arroyo; el accidente dejó sin energía eléctrica a colonias y ejidos
PARRAS, COAH.- La noche de este miércoles, cerca de las 23:30 horas, se reportó un fuerte accidente sobre la carretera Parras-General Cepeda.
Al lugar acudieron unidades de emergencia de Cruz Roja, Bomberos, Grupo Cóndor, así como elementos de la Policía Municipal y Estatal.
Al llegar, se encontraba Ángel N., de aproximadamente 40 años, quien dijo ser originario de Saltillo, atrapado en el interior de la cabina, con fuertes golpes y una herida considerable en la cabeza.
Después de que los paramédicos lo estabilizaron, lo empaquetaron para trasladarlo al Seguro Social (IMSS) y recibir una mejor atención.
Ángel conducía un tráiler y, al llegar a la curva que se encuentra frente al ejido El Durazno, se fue de frente y cayó al fondo de un arroyo.
A su paso derribó un poste de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), lo que dejó sin luz a varias colonias de Parras y algunos ejidos, debido a que se reventaron las líneas eléctricas.
En el lugar quedó la mercancía regada, donde algunas personas aprovecharon para llevarse cajas de chile morrón y pepinos.
De acuerdo con la información recabada en el lugar, el tráiler salió cargado del rancho Parras El Alto para transportar la mercancía a un mercado de abastos.