Parras: vuelca tráiler cargado con verduras; chofer resulta lesionado

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Coahuila
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    Parras: vuelca tráiler cargado con verduras; chofer resulta lesionado
    La caja del tráiler quedó destrozada y la carga terminó dispersa sobre el terreno. PEDRO PESINA

El conductor quedó atrapado en la cabina tras caer a un arroyo; el accidente dejó sin energía eléctrica a colonias y ejidos

PARRAS, COAH.- La noche de este miércoles, cerca de las 23:30 horas, se reportó un fuerte accidente sobre la carretera Parras-General Cepeda.

Al lugar acudieron unidades de emergencia de Cruz Roja, Bomberos, Grupo Cóndor, así como elementos de la Policía Municipal y Estatal.

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Al llegar, se encontraba Ángel N., de aproximadamente 40 años, quien dijo ser originario de Saltillo, atrapado en el interior de la cabina, con fuertes golpes y una herida considerable en la cabeza.

Después de que los paramédicos lo estabilizaron, lo empaquetaron para trasladarlo al Seguro Social (IMSS) y recibir una mejor atención.

$!Paramédicos estabilizaron al lesionado antes de trasladarlo al IMSS para recibir atención médica.
Paramédicos estabilizaron al lesionado antes de trasladarlo al IMSS para recibir atención médica. PEDRO PESINA

Ángel conducía un tráiler y, al llegar a la curva que se encuentra frente al ejido El Durazno, se fue de frente y cayó al fondo de un arroyo.

A su paso derribó un poste de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), lo que dejó sin luz a varias colonias de Parras y algunos ejidos, debido a que se reventaron las líneas eléctricas.

$!El impacto destruyó la cabina del tráiler tras caer al fondo del arroyo.
El impacto destruyó la cabina del tráiler tras caer al fondo del arroyo. PEDRO PESINA

En el lugar quedó la mercancía regada, donde algunas personas aprovecharon para llevarse cajas de chile morrón y pepinos.

De acuerdo con la información recabada en el lugar, el tráiler salió cargado del rancho Parras El Alto para transportar la mercancía a un mercado de abastos.

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