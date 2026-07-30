Parras: vuelca tráiler cargado con verduras; chofer resulta lesionado

PARRAS, COAH.- La noche de este miércoles, cerca de las 23:30 horas, se reportó un fuerte accidente sobre la carretera Parras-General Cepeda. Al lugar acudieron unidades de emergencia de Cruz Roja, Bomberos, Grupo Cóndor, así como elementos de la Policía Municipal y Estatal.

Al llegar, se encontraba Ángel N., de aproximadamente 40 años, quien dijo ser originario de Saltillo, atrapado en el interior de la cabina, con fuertes golpes y una herida considerable en la cabeza. Después de que los paramédicos lo estabilizaron, lo empaquetaron para trasladarlo al Seguro Social (IMSS) y recibir una mejor atención.

Ángel conducía un tráiler y, al llegar a la curva que se encuentra frente al ejido El Durazno, se fue de frente y cayó al fondo de un arroyo. A su paso derribó un poste de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), lo que dejó sin luz a varias colonias de Parras y algunos ejidos, debido a que se reventaron las líneas eléctricas.