Saltillo: A 10 años de la cancelación de las fotomultas, ¿es pertinente reactivarlas?

+ Seguir en Seguir en Google
Coahuila
/
    Saltillo: A 10 años de la cancelación de las fotomultas, ¿es pertinente reactivarlas?
    Las fotomultas contribuyeron a reducir la velocidad de circulación en vialidades de alta afluencia, afirma urbanista. Hector Garcia / Vanguardia

Coincide implementación con reducción de homicidios culposos en siniestros de tránsito y su retiro con el incremento de las muertes

La experiencia de las fotomultas en Saltillo presentó diversos problemas que hicieron inviable su continuidad, sin embargo, el sistema generó beneficios que deben considerarse en la conversación pública sobre su pertinencia.

Así lo detalló el urbanista José Ruiz Fernández, docente de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), quien destacó que uno de los mayores impactos de la medida fue la pacificación de las vialidades.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/analizan-el-regreso-de-las-fotomultas-en-saltillo-MJ13838747

“Dada la presencia de cámaras en distintos puntos de vialidades de alta afluencia vehicular, las personas que transitaban por ellas inicialmente reducían su velocidad al límite permitido en los puntos señalados”, expuso.

Ante la incomodidad de adecuar la velocidad constantemente para evitar una sanción, los conductores ajustaban su marcha a la permitida, lo que dificultó rebasar el límite y facilitó la identificación de infractores, agregó.

Además explicó que esta inercia se trasladó a las calles donde no había cámaras, lo que favoreció condiciones de mayor seguridad vial, evitando accidentes de alto impacto al patrimonio y a la integridad humana.

COINCIDEN MÁS MUERTES CON FALTA DE FOTOMULTAS

Si bien no hay estudios que determinen con exactitud una relación entre las fotomultas y la reducción o incremento de homicidios derivados de accidentes de tránsito, los datos coinciden en que las muertes se redujeron mientras se implementó el programa y aumentaron cuando se retiraron las cámaras.

De acuerdo con registros periodísticos, las fotomultas se colocaron entre octubre del 2014 y febrero del 2015, sin embargo, se suspendió la segunda etapa del proyecto desde julio del 2015.

Entre 2016 y 2017, se concedieron amparos para inhabilitar el cobro de las multas y en 2017 se dio la clausura definitiva del programa, hecho que se reiteró en 2018.

De acuerdo al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) y a los vehículos de motor registrados en circulación del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en 2015 hubo 2.3 homicidios culposos en accidente de tránsito por cada 10 mil vehículos.

Esto se debe a que se presentaron 59 homicidios cuando en la ciudad había 249 mil 964 automóviles registrados. En 2016, la tasa bajó a 1.5 y en 2017 volvió a bajar a 1.1.

No obstante, desde 2018 y 2019 volvió a subir a 1.5 homicidios por cada 10 mil vehículos y desde entonces ha habido una tendencia al alza.

Con excepción de 2020 y 2021 -años de la pandemia por la Covid-19 en la que la tasa fue de 1 y 1.3 homicidios respectivamente-, en 2022 la tasa fue de 1.9, en 2023 de 1.7 y en 2024 de 1.8.

$!Las fotomultas generaron beneficios en la seguridad vial de Saltillo, pese a los problemas que enfrentó el programa, considera especialista.
Las fotomultas generaron beneficios en la seguridad vial de Saltillo, pese a los problemas que enfrentó el programa, considera especialista. Hector Garcia / Vanguardia

REDUJO RIESGOS DE LA VELOCIDAD VIAL

En este sentido, una investigación elaborada en 1978 por los académicos Stephen Ashton y Murray Mackay en la Universidad de Birmingham, evidenció que el riesgo de sufrir lesiones por atropellamiento crece al incrementar la rapidez del automóvil.

El análisis arrojó que un coche transitando entre los 50 y 60 kilómetros por hora tiene un 25 por ciento de posibilidades de provocar un daño mortal, mientras que al rebasar los 70 kilómetros por hora, la fatalidad es del 100 por ciento.

La reducción de velocidades durante la operación de las fotomultas también permitió que los ciclistas percibieran condiciones de seguridad para transitar en las calles.

Por lo anterior, ciclistas utilitarios y recreativos se animaron a salir, lo que generó dinámicas visibles en diversos colectivos que comenzaron a recorrer la ciudad en contingentes, sobre todo en las tardes entre semana.

“La cancelación de las fotomultas tuvo el efecto contrario, fue notoria la gradual reducción del número de ciclistas en las calles, al igual que de contingentes de los colectivos”, señaló.

CÓMO BLINDAR LA IMPLEMENTACIÓN

Para blindar una posible reimplementación de fotomultas como herramienta de control, el docente enlistó una serie de consideraciones enfocadas en el ámbito legal y administrativo.

Entre ellas se encuentra la adecuación de la legislación estatal y la reglamentación municipal en concordancia con la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial para garantizar un sustento legal sólido.

También sugirió establecer con claridad en la Ley de Ingresos del municipio los conceptos correspondientes a multa con una adecuada gradación de la sanción.

Para evitar que la medida se perciba con fines de recaudación, planteó aprovechar la posibilidad de conmutar la sanción económica por trabajo en favor de la comunidad.

“También es necesario establecer convenios de largo plazo entre el Ayuntamiento y el Gobierno del Estado para la provisión de la información de contribuyentes titulares de las placas de circulación”, afirmó.

https://vanguardia.com.mx/opinion/fotomultas-entre-el-rechazo-y-la-supervivencia-ML18310862

El urbanista recomendó evitar que el sistema sea controlado por una empresa particular, ya que esto haría vulnerables legalmente a las sanciones impuestas.

Lo más conveniente es adquirir el equipo y el software, de manera que se cuente con operadores adscritos a la Subdirección de Tránsito y Vialidad de la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Saltillo.

“En general conviene revisar el procedimiento de imposición de sanciones administrativas por infracciones de tránsito, a efecto de cumplir cabalmente con los elementos de existencia y validez del acto administrativo”, concluyó.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Movilidad
Transporte
automóviles

Localizaciones


Saltillo

Alonso Flores Ramírez

Alonso Flores Ramírez

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Nuevo León y reportero de la sección local en VANGUARDIA.

Cubre temas de movilidad, desarrollo urbano, medio ambiente y turismo. Ha dado seguimiento a la evolución de la sequía en Coahuila, la reestructuración del transporte público en Saltillo, monitoreo de la calidad del aire y conservación de inmuebles catalogados como patrimonio en el Centro Histórico. Además, colaboró en la realización de los primeros mapeos de esculturas y murales en Saltillo.

Ha realizado diversos cursos de actualización, como el de periodismo de investigación de Grupo Reforma en 2025.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Contenedores saturados y residuos acumulados forman parte de los reportes ciudadanos sobre el servicio de recolección en Monclova.

Basura acumulada exhibe fallas en recolección de basura en Monclova
El Cabildo de Acuña aprobó por mayoría el Informe de Avance de Gestión Financiera correspondiente al segundo trimestre de 2026.

Aprueba Cabildo de Acuña, Coahuila informe financiero; aumenta ingreso por predial, pero egresos rebasan ingresos
El alcalde Miguel Ángel Riquelme consideró que Torreón y Gómez Palacio deben contar con mediciones independientes dentro de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana.

Miguel Riquelme respalda evaluación individual de Torreón y Gómez Palacio en la ENSU
Los casos más recientes de gusano barrenador en Saltillo se registraron en un gato y tres perros.

Un gato y tres lomitos dan positivo a miasis por gusano barrenador en Saltillo

Todo el peso de la ley

Todo el peso de la ley
In-KRILL-dulos

In-KRILL-dulos
true

Morena Coahuila: Diego del Bosque y Américo Villarreal, en ruta para salir en septiembre
true

POLITICÓN: Viviendas del Bienestar Coahuila, ¿por qué validó Infonavit casas con fallas estructurales?