Partidos tendrán hasta el 30 de enero para registrar convenios de coalición ante el IEC
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
Organizaciones
Las nuevas fechas establecen que el registro de convenios de coalición podrá realizarse del 2 al 30 de enero de 2026, mientras que su resolución se extenderá hasta el 9 de febrero
El Instituto Electoral de Coahuila (IEC) ajustó los plazos relacionados con la conformación de coaliciones partidistas rumbo al Proceso Electoral Local Ordinario 2025-2026, luego de aprobar cambios específicos en su calendario integral durante una sesión extraordinaria celebrada de manera virtual ayer viernes 2 de enero.
La modificación responde al cumplimiento de una resolución emitida por el Tribunal Electoral del Estado de Coahuila de Zaragoza, dentro del expediente TECZ-JE-08/2025, lo que obligó al organismo electoral a redefinir las fechas para el registro y validación de los convenios de coalición entre partidos políticos.
TE PUEDE INTERESAR: Coahuila: Crece preocupación por posible ‘gasolinazo’ ante cambios fiscales a combustibles
Con los nuevos ajustes, los institutos políticos interesados podrán presentar ante la Presidencia del Consejo General del IEC sus solicitudes de registro de coalición del 2 al 30 de enero de 2026. Posteriormente, el análisis y resolución de dichos convenios se llevará a cabo en un periodo que comprenderá del 12 de enero al 9 de febrero del mismo año.
El Consejo General explicó que estos cambios no alteran el desarrollo general del proceso electoral, sino que buscan garantizar certeza jurídica y apego a los lineamientos establecidos por la autoridad jurisdiccional, además de asegurar condiciones equitativas para las fuerzas políticas participantes.
Asimismo, el IEC recordó que el Calendario Integral del proceso electoral es una herramienta fundamental que permite a partidos políticos, ciudadanía y sociedad en general conocer de manera clara y ordenada las principales actividades, plazos y etapas que conforman la organización de los comicios locales de 2026.