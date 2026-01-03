Partidos tendrán hasta el 30 de enero para registrar convenios de coalición ante el IEC

El Instituto Electoral de Coahuila (IEC) ajustó los plazos relacionados con la conformación de coaliciones partidistas rumbo al Proceso Electoral Local Ordinario 2025-2026, luego de aprobar cambios específicos en su calendario integral durante una sesión extraordinaria celebrada de manera virtual ayer viernes 2 de enero.

La modificación responde al cumplimiento de una resolución emitida por el Tribunal Electoral del Estado de Coahuila de Zaragoza, dentro del expediente TECZ-JE-08/2025, lo que obligó al organismo electoral a redefinir las fechas para el registro y validación de los convenios de coalición entre partidos políticos.

Con los nuevos ajustes, los institutos políticos interesados podrán presentar ante la Presidencia del Consejo General del IEC sus solicitudes de registro de coalición del 2 al 30 de enero de 2026. Posteriormente, el análisis y resolución de dichos convenios se llevará a cabo en un periodo que comprenderá del 12 de enero al 9 de febrero del mismo año.