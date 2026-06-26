Permanece activo incendio forestal en Candela; registra 35% de control

El siniestro se localiza en el predio Pájaros Azules, donde brigadistas de distintas corporaciones continúan con las labores para contener y liquidar el fuego.

El incendio forestal que se mantiene activo en el municipio de Candela ha afectado de manera preliminar 17 hectáreas, de acuerdo con el Reporte Diario de Incendios Forestales de la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR).

Según el reporte actualizado la noche de este viernes, el incendio presenta un 35 por ciento de control y un 25 por ciento de liquidación, por lo que las acciones de combate permanecen en desarrollo.

En las labores participan 79 combatientes, quienes trabajan para evitar que el incendio continúe propagándose y reducir la superficie afectada.

La CONAFOR también informa que la superficie impactada asciende, de manera preliminar, a 17 hectáreas, aunque esta cifra podría modificarse conforme avancen las evaluaciones en la zona.

El incendio inició el 24 de junio, de acuerdo con el reporte oficial, y hasta el momento es el único incendio forestal activo registrado en Coahuila.

Hasta el último reporte, las autoridades no habían informado sobre personas lesionadas, riesgos para la población o las posibles causas que originaron el incendio.