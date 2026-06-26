Permanece activo incendio forestal en Candela; registra 35% de control

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Coahuila
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    Permanece activo incendio forestal en Candela; registra 35% de control
    Un total de 79 combatientes continúan las labores para controlar y liquidar el incendio forestal que permanece activo en el municipio de Candela. MAGNIFIC

El siniestro, ubicado en el predio Pájaros Azules, ha afectado preliminarmente 17 hectáreas y es el único incendio forestal activo reportado en Coahuila.

El incendio forestal que se mantiene activo en el municipio de Candela ha afectado de manera preliminar 17 hectáreas, de acuerdo con el Reporte Diario de Incendios Forestales de la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR).

El siniestro se localiza en el predio Pájaros Azules, donde brigadistas de distintas corporaciones continúan con las labores para contener y liquidar el fuego.

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Según el reporte actualizado la noche de este viernes, el incendio presenta un 35 por ciento de control y un 25 por ciento de liquidación, por lo que las acciones de combate permanecen en desarrollo.

En las labores participan 79 combatientes, quienes trabajan para evitar que el incendio continúe propagándose y reducir la superficie afectada.

La CONAFOR también informa que la superficie impactada asciende, de manera preliminar, a 17 hectáreas, aunque esta cifra podría modificarse conforme avancen las evaluaciones en la zona.

El incendio inició el 24 de junio, de acuerdo con el reporte oficial, y hasta el momento es el único incendio forestal activo registrado en Coahuila.

Hasta el último reporte, las autoridades no habían informado sobre personas lesionadas, riesgos para la población o las posibles causas que originaron el incendio.

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Sergio Soto

Sergio Soto

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), con formación técnica en artes, y reportero de la sección local en VANGUARDIA.

Cubre temas con enfoque social, sistema de salud y salud mental, así como historias que visibilizan problemas de interés público o que buscan inspirar a la comunidad.

Ha tenido experiencia como docente en instituciones educativas de nivel preescolar, primaria y preparatoria, impartiendo talleres o clases de artes, español e inglés; además de ser aficionado a los videojuegos, las series y el cine.

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