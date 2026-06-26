Sequía da tregua a Coahuila; desaparece en 90% del estado

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    Sequía da tregua a Coahuila; desaparece en 90% del estado
    Las lluvias registradas durante las últimas semanas mejoraron las condiciones de sequía en la mayor parte del territorio coahuilense. CONAGUA
Josué Rodríguez
por Josué Rodríguez

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En la Región Norte, las condiciones mejoraron a la categoría de “anormalmente seco”, de acuerdo con el Monitor de Sequía de la Conagua

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Las lluvias registradas durante las últimas semanas transformaron el panorama hídrico de Coahuila. Actualmente, el 90 por ciento del territorio estatal ya no presenta condiciones de sequía, de acuerdo con el Monitor de Sequía de México de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

A principios de 2026, casi la mitad del estado enfrentaba condiciones que iban de sequía excepcional a moderada. Hoy, esas categorías persisten únicamente en zonas aisladas de la Región Norte y en pequeñas áreas de los municipios de Ocampo y Sierra Mojada.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/piedras-negras/jurisdiccion-sanitaria-atencion-medica-aumenta-hasta-un-60-en-la-region-norte-AE21708998

En municipios como Piedras Negras, Acuña, Nava y Zaragoza, la clasificación mejoró a la categoría de “anormalmente seco”. Solo algunas zonas de Hidalgo, Acuña y Ocampo mantienen condiciones de sequía moderada o severa.

La recuperación se atribuye a las precipitaciones recientes, que favorecieron la recarga de humedad en los suelos y mejoraron las perspectivas para el sector agropecuario. No obstante, las autoridades mantienen el llamado a continuar con el monitoreo ante la variabilidad climática.

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Reportero con más de 35 años cubriendo temas de migración y seguridad en la frontera de Coahuila. Actualmente informando sobre el acontecer en los municipios de Allende, Zaragoza, Villa Unión, Jiménez, Acuña, Morelos, Nava, Hidalgo, Guerrero y Piedras Negras.

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