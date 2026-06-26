Sequía da tregua a Coahuila; desaparece en 90% del estado

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Las lluvias registradas durante las últimas semanas transformaron el panorama hídrico de Coahuila. Actualmente, el 90 por ciento del territorio estatal ya no presenta condiciones de sequía, de acuerdo con el Monitor de Sequía de México de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

A principios de 2026, casi la mitad del estado enfrentaba condiciones que iban de sequía excepcional a moderada. Hoy, esas categorías persisten únicamente en zonas aisladas de la Región Norte y en pequeñas áreas de los municipios de Ocampo y Sierra Mojada.