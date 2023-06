Pide coordinador en Acuña no dar ‘moche’ para modificar documentos al regularizar ‘chocolates’

ACUÑA, COAH.- Nuevamente el módulo del Registro Público Vehicular (Repuve), instalado en el mercado municipal, amplió a seis los carriles de atención a ciudadanos para el trámite de regularización de vehículos de procedencia extranjera.

El coordinador del módulo, Sócrates Anchondo Garza, exhortó a los interesados a que no se dejen engañar por terceras personas o dar “moches” para agendar una cita, o bien para sustituir o falsificar un documento, ya que si no es genuino, el trámite no se hará.

TE PUEDE INTERESAR: Para que Acuña ‘no parezca un rancho’, clausuran negocios que ignoran ordenamiento urbano

“La interesada o el interesado puede él mismo hacer su cita en la página: www.regularizaauto.sspc.gob.mx y para saber si es viable su vehículo, debe tener a la mano el título y la CURP; no requiere de nada más, ni de apoyarse con terceras personas que les cobran”, dijo.

También mencionó, que es común que si a alguien le falta algún documento o lo trae mal, en el Módulo de Revisión de Expedientes les pidan dinero para “solventar” el problema, lo que no sucederá, ya que a la hora de pasar a la nacionalización, si se detecta cualquier irregularidad hará que “no pase” el vehículo, por lo que los interesados perderán su dinero.

“Y es que a la hora que haces la cita, pones tu CURP y los datos del título del vehículo y en automático te dice en la página si el vehículo es viable o no para nacionalizar; la gente no tiene por qué alterar los documentos y mucho menos pagar para hacer que su unidad se nacionalice a la fuerza”, subrayó.

Llamó a los ciudadanos a aprovechar la mayor capacidad de atención que es de 100 personas al día y aseguró que de existir personas con trámites rezagados, se les podrá atender.

El decreto para nacionalización vence el próximo viernes 30 de junio.