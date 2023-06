Piden endurecer las penas contra maltrato animal: activista

Asociaciones de bienestar animal, ambientalistas, feministas, artistas y sociedad civil participarán en la marcha de la Ciudad de México de este domingo para demandar al Senado ratificar los cambios aprobados en la Constitución Mexicana por la Cámara de Diputados para reconocer a los animales como sujetos derechos y dar paso a la creación de la Ley General de Bienestar Animal.

Además, reformar el Código Penal federal para endurecer las penas contra el maltrato animal, porque los casos de crueldad siguen en aumento y ni siquiera hay campañas oficiales para concientizar sobre este fenómeno. La lucha queda solo en manos de la sociedad civil ante el desinterés de las autoridades.

TE PUEDE INTERESAR: Saltillo: Por intenso calor, perros pueden caer en shock

Claudia Leza Ortega, presidenta de la Asociación Amor por los Animales, informó que la marcha iniciará a las 11:00 horas y partirán rumbo al Zócalo capitalino para exigir que los senadores ratifiquen la reforma al Artículo 4 de la Constitución Mexicana, a fin de reconocer a todos los animales como sujetos de derechos.

Con ese cambio habrá mayor apertura para presentar iniciativas a favor del bienestar animal. Humanos y animales comparten el mismo espacio y el mismo medio ambiente y nunca una especie debe sentirse superior a otra, ese es un principio jurídico que ya aprobó la Cámara de Diputados y solo falta que el Senado lo ratifique, indicó.

“El que sean sujetos de derechos quiere decir que podamos legislar por ellos y que no por no pensar, no tengan derechos, simplemente porque compartimos el mismo medio tenemos los mismos derechos, todos tenemos igualdad, es un principio de derecho... no es porque seamos las locas de los perros, es porque realmente se necesita legislar en ese segmento”.

También pedirán que el Congreso de la Unión reforme el Artículo 73 de la Carta Magna para dar origen a la nueva Ley General de Bienestar Animal, de carácter federal, y se ajusten a ella las mismas leyes estatales o se creen similares en cada entidad.

De igual manera, plantearán modificaciones al Código Penal federal para endurecer las penas contra la crueldad animal y evitar que las personas agresoras puedan salir libres bajo fianza. Esto dará pie a que las legislaturas estatales avancen en el mismo sentido.

“Que el presidente Andrés Manuel López Obrador se dé cuenta de que estamos cansados sobre las pocas sentencias que se han dado contra la crueldad y maltrato animal. Hay muchos casos y a raíz de que estamos levantando la voz se están destapando más”, dijo la activista.

En Coahuila se han registrado casos de crueldad y muerte de animales, como los perros de Monclova, la osa de Castaños y el de la joven de 14 años que adoptó a un perrito y luego lo mató.

En la marcha y manifestación, plantearán que se tipifique la zoofilia en el Código Penal federal y de los estados. Pocas entidades lo penalizan y no está incluido Coahuila.

Leza Ortega, abogada, señaló que los legisladores evaden el tema, pero lo cierto es que se dan casos a nivel nacional. Uno de los más recientes ocurrió en Puebla, donde un menor de 12 años cometió zoofilia con un perrito y fue captado por videocámaras.

“Una sociedad que respeta a los animales, puede ser una mejor sociedad donde disminuyan las agresiones entre los mismos seres humanos”, concluyó.