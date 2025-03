Piden investigar tratos crueles en FGE; golpearon a investigado y lo abandonaron desnudo en la carretera

La Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Coahuila emitió una nueva recomendación en contra de la Fiscalía General del Estado, específicamente en su delegación Carbonífera, por tratar cruelmente a un ciudadano al detenerlo, golpearlo y dejarlo desnudo en la carretera.

La recomendación 04/2025 tiene su origen en una queja presentada en octubre de 2023 por un habitante del poblado de Palaú, en Múzquiz, Coahuila, quien denunció meses después ante la CDHEC que fue víctima de violaciones a los derechos humanos por parte de elementos de la Fiscalía. Según su relato, fue golpeado y dejado a la deriva en una detención, permaneciendo desaparecido durante tres días.

“Me golpearon tanto al grado de que perdí el conocimiento. Me dejaron todo marcado con cicatrices en los brazos, las piernas, la espalda, en mi pecho. Me golpearon hasta que se cansaron. Cuando desperté, estaba completamente desnudo. Yo empecé a caminar, estaba todo ensangrentado, me dejaron sin ropa interior”, relató el afectado en su queja.

De acuerdo con su testimonio, el agraviado tuvo que caminar durante varias horas al borde de la carretera con poca ropa. Cuando fue encontrado por sus familiares, presentaba infecciones severas y deshidratación provocada por el calor extremo, lo que lo llevó a permanecer varios días en el hospital, con secuelas que lo obligaron a ser internado nuevamente por un mes.

“Estuve internado tres días la primera vez, luego me dieron de alta, los médicos le dijeron a mi familia que venía deshidratado y con muchas lesiones en todo mi cuerpo”, comentó el afectado. “Estaba cada vez más mal, empecé a vomitar sangre, oriné y expulsé heces por los oídos y la nariz. Mi mamá al verme me levantó y me llevó de nuevo al hospital. Ahí me encontraron más cosas como consecuencia de lo que me hicieron estos policías. En esa ocasión estuve internado un mes en el hospital”, agregó.

Al contrastar las versiones de la autoridad y la víctima, la CDHEC reconoció que los elementos de la Fiscalía en la Delegación Carbonífera, adscritos a Palaú, cometieron violaciones a los derechos humanos en modalidades como el ejercicio indebido de la función pública y tratos crueles, inhumanos o degradantes.

En la recomendación, la CDHEC estableció cuatro puntos a cumplir por parte de la Fiscalía, entre los que se incluyen garantizar que no se repitan actos similares, brindar atención psicológica al agraviado, reparar el daño de forma económica e iniciar investigaciones para la aplicación de sanciones administrativas contra dos elementos responsables.