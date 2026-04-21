30% de embarazos atendidos en Piedras Negras son en adolescentes

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Piedras Negras
/ 21 abril 2026
    30% de embarazos atendidos en Piedras Negras son en adolescentes
    Autoridades de la Jurisdicción Sanitaria 01 intensifican campañas de concientización sobre salud sexual y reproductiva. ARCHIVO

Autoridades alertaron que reforzarán acciones de prevención, orientación y control prenatal oportuno

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- La Secretaría de Salud de Coahuila informó que el 30 por ciento de los embarazos atendidos en la Jurisdicción Sanitaria 01 corresponden a mujeres menores de 19 años, una cifra que refleja la persistencia de embarazos adolescentes en la región.

El coordinador de Salud Reproductiva y Sexual, Iván Padilla Castillo, exhortó a las mujeres embarazadas a acudir de manera temprana a los centros de salud para iniciar su control prenatal. “Es fundamental cumplir con las consultas desde el primer momento, ya que permiten detectar riesgos y corregir situaciones a tiempo, garantizando un embarazo con mejores resultados”, señaló.

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Padilla recordó que todos los centros de salud cuentan con la capacidad para atender a estas pacientes, aunque reconoció que muchas veces las complicaciones surgen porque las consultas se realizan de manera tardía, generalmente a partir del segundo trimestre.

Como parte de las acciones de prevención, personal de la Jurisdicción Sanitaria 01 visita instituciones educativas para dialogar con jóvenes sobre salud sexual y reproductiva, métodos de planificación y derechos sexuales. “Los embarazos en adolescentes son constantes y representan riesgos importantes para su salud y la del bebé. Por ello, trabajamos día con día para que los jóvenes tomen decisiones responsables y se embaracen en el momento adecuado”, subrayó.

La Secretaría de Salud reiteró que continuará impulsando campañas de concientización y capacitación, con el objetivo de reducir la incidencia de embarazos adolescentes y promover una cultura de prevención en la comunidad.

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Josué Rodríguez

Josué Rodríguez

Reportero con más de 35 años cubriendo temas de migración y seguridad en la frontera de Coahuila. Actualmente informando sobre el acontecer en los municipios de Allende, Zaragoza, Villa Unión, Jiménez, Acuña, Morelos, Nava, Hidalgo, Guerrero y Piedras Negras.

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