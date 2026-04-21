30% de embarazos atendidos en Piedras Negras son en adolescentes

El coordinador de Salud Reproductiva y Sexual, Iván Padilla Castillo, exhortó a las mujeres embarazadas a acudir de manera temprana a los centros de salud para iniciar su control prenatal. “Es fundamental cumplir con las consultas desde el primer momento, ya que permiten detectar riesgos y corregir situaciones a tiempo, garantizando un embarazo con mejores resultados”, señaló.

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- La Secretaría de Salud de Coahuila informó que el 30 por ciento de los embarazos atendidos en la Jurisdicción Sanitaria 01 corresponden a mujeres menores de 19 años, una cifra que refleja la persistencia de embarazos adolescentes en la región.

Padilla recordó que todos los centros de salud cuentan con la capacidad para atender a estas pacientes, aunque reconoció que muchas veces las complicaciones surgen porque las consultas se realizan de manera tardía, generalmente a partir del segundo trimestre.

Como parte de las acciones de prevención, personal de la Jurisdicción Sanitaria 01 visita instituciones educativas para dialogar con jóvenes sobre salud sexual y reproductiva, métodos de planificación y derechos sexuales. “Los embarazos en adolescentes son constantes y representan riesgos importantes para su salud y la del bebé. Por ello, trabajamos día con día para que los jóvenes tomen decisiones responsables y se embaracen en el momento adecuado”, subrayó.

La Secretaría de Salud reiteró que continuará impulsando campañas de concientización y capacitación, con el objetivo de reducir la incidencia de embarazos adolescentes y promover una cultura de prevención en la comunidad.