Mano dura contra el acumulamiento de desechos: aseguran más de 50 autos por tirar basura en Torreón

TORREÓN, COAH.- En un esfuerzo por erradicar los focos de infección en la ciudad, el Ayuntamiento de Torreón ha endurecido las medidas contra los ciudadanos que arrojan desperdicios en lugares prohibidos. Bajo el esquema de la campaña “Vecino cochino”, se han intensificado las labores de vigilancia y la atención a denuncias para sancionar a los infractores. Fernando Villarreal Cuéllar, titular de la Dirección de Servicios Públicos, reveló que la respuesta ciudadana ha sido notable, sumando cerca de 400 reportes. Estas quejas han permitido concretar entre 80 y 90 detenciones de personas en flagrancia, además de que más de 50 vehículos han sido enviados al corralón por ser utilizados en estas actividades ilícitas.

El directivo detalló que el protocolo actual incluye el uso de grúas para retirar las unidades involucradas, fundamentado en que ensuciar la vía pública representa una falta administrativa grave que vulnera la imagen y la salud del entorno urbano. Villarreal Cuéllar enfatizó que este endurecimiento de reglas nace del descontento general ante la reincidencia de quienes contaminan espacios públicos. Aclaró que el propósito de la administración no es puramente recaudatorio, sino de carácter preventivo. “La intención primordial es frenar el desorden. No le exigimos al ciudadano que realice labores de limpieza ajenas, simplemente pedimos que no ensucie. Quien ignore este principio deberá asumir la sanción correspondiente”, afirmó.

Uno de los obstáculos más persistentes identificados por la autoridad es el desecho de escombros y el uso incorrecto de contenedores. Se ha observado que terrenos recién intervenidos por las cuadrillas de limpieza vuelven a presentar cúmulos de basura en cuestión de días, convirtiéndose nuevamente en puntos críticos. La colaboración de los habitantes es fundamental para el éxito del programa. El funcionario recordó que, para que una denuncia sea efectiva, debe estar respaldada por material visual, como fotos o grabaciones donde se aprecien rostros, tipos de vehículos o números de placas de los responsables. Finalmente, Villarreal Cuéllar subrayó que existen opciones legales y gratuitas para el manejo de residuos. El municipio ofrece servicios de descacharre, rutas regulares de recolección y múltiples centros de transferencia autorizados, por lo que arrojar basura a la calle es una decisión injustificable. La vigilancia mediante cámaras y patrullajes continuará vigente para garantizar que se respete el reglamento y se mantenga la higiene en la ciudad.

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