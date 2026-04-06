Agresión con piedra deja a víctima grave; detienen a presunto responsable en Piedras Negras

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Piedras Negras
/ 6 abril 2026
    Agresión con piedra deja a víctima grave; detienen a presunto responsable en Piedras Negras
    Autoridades cumplimentaron el mandamiento judicial tras reunir pruebas que apuntan a la probable responsabilidad del sujeto en la agresión ocurrida el pasado martes. ARCHIVO

El juez dictó prisión preventiva al imputado y fijó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Un hombre fue detenido por agentes de la Policía de Investigación Criminal tras ser señalado como probable responsable de una agresión que dejó a una persona con lesiones que ponen en peligro su vida, en hechos registrados en la colonia Gobernadores, en Piedras Negras.

La captura se llevó a cabo mediante el cumplimiento de un mandamiento judicial por el delito de lesiones gravísimas, luego de que las autoridades reunieran los elementos necesarios para proceder en contra de José Javier “N”, quien es investigado por su presunta participación en el ataque.

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De acuerdo con la información oficial, la agresión ocurrió el pasado martes, cuando el ahora detenido habría utilizado un objeto contundente para golpear a la víctima, identificada como Alejandro. El impacto, dirigido a la cabeza, provocó heridas de gravedad que mantienen al afectado en una condición delicada, debido al riesgo que representan para su vida.

Las autoridades señalaron que la naturaleza de las lesiones y la forma en que fueron infligidas llevaron a clasificar el caso como lesiones gravísimas calificadas, al considerarse que el ataque se realizó con brutal ferocidad. Este elemento fue clave para que se solicitara y obtuviera el mandamiento judicial correspondiente.

Tras su detención, el imputado fue puesto a disposición de un juez penal, donde se desarrolló la audiencia inicial de formulación de imputación. Durante esta etapa procesal, el Ministerio Público presentó los datos de prueba con los que cuenta en la investigación.

Como resultado de la audiencia, la autoridad judicial determinó vincular a proceso al acusado por el delito señalado. Asimismo, se dictó como medida cautelar la prisión preventiva justificada, por lo que permanecerá internado mientras continúan las investigaciones.

El juez también estableció un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria, periodo durante el cual se continuarán recabando elementos que permitan fortalecer el caso.

Mientras tanto, el estado de salud de la víctima se mantiene como un punto relevante dentro de las indagatorias, debido a la gravedad de las lesiones que sufrió tras la agresión.

(Con información de medios locales)

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Brissey Patiño

Brissey Patiño

Licenciada en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Producción de Medios, me he desempeñado como editora web, de contenido regional, en la sección de Saltillo y anteriormente como community manager. He tomado diversos talleres y cursos relacionados con periodismo, herramientas digitales, derechos humanos y violencia de género incluyendo capacitaciones impartidas por Amnistía Internacional, Fábrica de Periodismo y la Fiscalía General del Estado de Coahuila. Tengo interés en temas como redes sociales, edición de vídeos, música, sociología y literatura.

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