Agresión con piedra deja a víctima grave; detienen a presunto responsable en Piedras Negras

La captura se llevó a cabo mediante el cumplimiento de un mandamiento judicial por el delito de lesiones gravísimas, luego de que las autoridades reunieran los elementos necesarios para proceder en contra de José Javier “N”, quien es investigado por su presunta participación en el ataque.

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Un hombre fue detenido por agentes de la Policía de Investigación Criminal tras ser señalado como probable responsable de una agresión que dejó a una persona con lesiones que ponen en peligro su vida, en hechos registrados en la colonia Gobernadores, en Piedras Negras .

De acuerdo con la información oficial, la agresión ocurrió el pasado martes, cuando el ahora detenido habría utilizado un objeto contundente para golpear a la víctima, identificada como Alejandro. El impacto, dirigido a la cabeza, provocó heridas de gravedad que mantienen al afectado en una condición delicada, debido al riesgo que representan para su vida.

Las autoridades señalaron que la naturaleza de las lesiones y la forma en que fueron infligidas llevaron a clasificar el caso como lesiones gravísimas calificadas, al considerarse que el ataque se realizó con brutal ferocidad. Este elemento fue clave para que se solicitara y obtuviera el mandamiento judicial correspondiente.

Tras su detención, el imputado fue puesto a disposición de un juez penal, donde se desarrolló la audiencia inicial de formulación de imputación. Durante esta etapa procesal, el Ministerio Público presentó los datos de prueba con los que cuenta en la investigación.

Como resultado de la audiencia, la autoridad judicial determinó vincular a proceso al acusado por el delito señalado. Asimismo, se dictó como medida cautelar la prisión preventiva justificada, por lo que permanecerá internado mientras continúan las investigaciones.

El juez también estableció un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria, periodo durante el cual se continuarán recabando elementos que permitan fortalecer el caso.

Mientras tanto, el estado de salud de la víctima se mantiene como un punto relevante dentro de las indagatorias, debido a la gravedad de las lesiones que sufrió tras la agresión.

(Con información de medios locales)