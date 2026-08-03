AMMJE impulsa a emprendedoras de Piedras Negras con red de apoyo y capacitación

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Piedras Negras
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    AMMJE impulsa a emprendedoras de Piedras Negras con red de apoyo y capacitación
    Verónica Boreque Martínez González destacó que la llegada de AMMJE a Piedras Negras permitirá a más mujeres empresarias acceder a herramientas de capacitación, mentoría y colaboración para fortalecer sus negocios. ARCHIVO

Empresarias de distintos países participarán en la Cumbre Empresarial AMMJE 2026, que se realizará en Saltillo como espacio para impulsar alianzas comerciales

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- La apertura del capítulo de la Asociación Mexicana de Mujeres Jefas de Empresa (AMMJE) en Piedras Negras representa una oportunidad para que más mujeres emprendedoras y empresarias accedan a herramientas que fortalezcan y hagan crecer sus negocios, destacó Verónica Boreque Martínez González, integrante de la asociación.

Uno de los principales objetivos de la AMMJE es reunir a mujeres en una red de colaboración que les permita compartir experiencias, recibir asesoría y desarrollar proyectos con mayores posibilidades de éxito.

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Boreque subrayó que Piedras Negras fue elegida por su relevancia económica y estratégica, al ser considerada una de las ciudades más seguras de Coahuila y una frontera clave para el desarrollo de alianzas comerciales entre México y Estados Unidos.

La asociación funciona como una incubadora de negocios, ofreciendo mentorías, capacitaciones y acompañamiento permanente para apoyar a las mujeres en la formalización, consolidación y expansión de sus empresas.

Asimismo, invitó a las interesadas a integrarse a la AMMJE y aprovechar los beneficios de esta red nacional, cuyo propósito es impulsar el liderazgo femenino y fomentar el crecimiento de los negocios encabezados por mujeres.

Como parte de sus actividades, anunció que del 7 al 11 de octubre de 2026 se llevará a cabo la Cumbre Empresarial de la AMMJE en Saltillo, Coahuila, con la participación de empresarias de México y de países como Colombia, España, Argentina, Chile y Portugal, en un espacio diseñado para fortalecer vínculos comerciales e intercambiar experiencias.

Finalmente, informó que quienes deseen conocer más sobre la asociación o registrarse para participar en la cumbre pueden consultar la información disponible en las redes sociales de AMMJE Saltillo, donde se encuentran las bases de participación y los mecanismos de inscripción.

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Josué Rodríguez

Josué Rodríguez

Reportero con más de 35 años cubriendo temas de migración y seguridad en la frontera de Coahuila. Actualmente informando sobre el acontecer en los municipios de Allende, Zaragoza, Villa Unión, Jiménez, Acuña, Morelos, Nava, Hidalgo, Guerrero y Piedras Negras.

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