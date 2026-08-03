AMMJE impulsa a emprendedoras de Piedras Negras con red de apoyo y capacitación

Uno de los principales objetivos de la AMMJE es reunir a mujeres en una red de colaboración que les permita compartir experiencias, recibir asesoría y desarrollar proyectos con mayores posibilidades de éxito.

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- La apertura del capítulo de la Asociación Mexicana de Mujeres Jefas de Empresa (AMMJE) en Piedras Negras representa una oportunidad para que más mujeres emprendedoras y empresarias accedan a herramientas que fortalezcan y hagan crecer sus negocios, destacó Verónica Boreque Martínez González, integrante de la asociación.

Boreque subrayó que Piedras Negras fue elegida por su relevancia económica y estratégica, al ser considerada una de las ciudades más seguras de Coahuila y una frontera clave para el desarrollo de alianzas comerciales entre México y Estados Unidos.

La asociación funciona como una incubadora de negocios, ofreciendo mentorías, capacitaciones y acompañamiento permanente para apoyar a las mujeres en la formalización, consolidación y expansión de sus empresas.

Asimismo, invitó a las interesadas a integrarse a la AMMJE y aprovechar los beneficios de esta red nacional, cuyo propósito es impulsar el liderazgo femenino y fomentar el crecimiento de los negocios encabezados por mujeres.

Como parte de sus actividades, anunció que del 7 al 11 de octubre de 2026 se llevará a cabo la Cumbre Empresarial de la AMMJE en Saltillo, Coahuila, con la participación de empresarias de México y de países como Colombia, España, Argentina, Chile y Portugal, en un espacio diseñado para fortalecer vínculos comerciales e intercambiar experiencias.

Finalmente, informó que quienes deseen conocer más sobre la asociación o registrarse para participar en la cumbre pueden consultar la información disponible en las redes sociales de AMMJE Saltillo, donde se encuentran las bases de participación y los mecanismos de inscripción.