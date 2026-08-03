Rubén Moreira acusa intento de censura en sus redes sociales por parte de Morena

El coordinador del grupo parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados, el coahuilense Rubén Moreira Valdez, aseguró que la solicitud presentada por Morena ante el Instituto Nacional Electoral (INE) para revisar publicaciones difundidas en sus redes sociales carece de sustento legal, al sostener que las opiniones emitidas por legisladores en el ejercicio de sus funciones están protegidas por la Constitución.

A través de un video en sus redes sociales, el legislador argumentó que el artículo 61 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece la inviolabilidad de las opiniones expresadas por diputados y senadores durante el desempeño de su cargo, por lo que consideró improcedente cualquier intento de sancionar o restringir ese tipo de manifestaciones. Recordó que dicho precepto constitucional señala que los integrantes del Congreso no pueden ser reconvenidos por las opiniones que emitan en el ejercicio de sus responsabilidades legislativas.

Moreira explicó que la inconformidad de Morena deriva de diversas publicaciones en las que cuestionó un reglamento que, a su juicio, busca limitar la libertad de expresión de periodistas, comunicadores y concesionarios de radio y televisión. Asimismo, señaló que también manifestó su desacuerdo con la resolución del INE que ordenó retirar publicaciones del senador y dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas.

El diputado federal acusó que la acción emprendida por el partido oficialista forma parte de una estrategia para inhibir las voces críticas de la oposición. Afirmó que este tipo de procedimientos surgen en un contexto en el que, desde su perspectiva, el Gobierno Federal enfrenta resultados negativos en rubros como seguridad, economía, salud, educación y política exterior, además del riesgo de perder respaldo ciudadano en futuros procesos electorales.