Arrestan a migrante por grabar a niños en los baños de escuelas en Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Un migrante colombiano fue detenido en Piedras Negras, Coahuila, después de ser sorprendido grabando a un niño mientras realizaba sus necesidades fisiológicas en los baños de la escuela primaria Ignacio Manuel Altamirano. El incidente ocurrió el pasado martes y fue denunciado por una madre de familia que expresó su indignación ante medios locales.

Según la denuncia, el director de la escuela contrató a Juan Esteban ¨N´, un hombre de 32 años originario de Colombia, para realizar trabajos de pintura en las instalaciones del plantel. Durante su labor, el migrante aprovechó la situación para seguir al menor al baño y grabarlo sin que se percatara, utilizando su celular desde la parte superior de las puertas.

La denuncia fue presentada de manera inmediata a las autoridades tras el descubrimiento de los videos en el dispositivo móvil del sospechoso. La madre del niño, quien decidió mantener su anonimato, mostró su enojo no solo por el hecho ocurrido, sino también porque el director de la escuela, quien había contratado al migrante, no informó a los padres del incidente hasta varios días después. La mujer criticó que no se tomaran las debidas precauciones al permitir el ingreso de personas ajenas a la institución.

En la investigación realizada por la Fiscalía General de Justicia, se descubrió que el detenido tenía en su poder varios videos de otros menores, lo que sugiere que el sospechoso podría haber grabado a más víctimas en otros planteles educativos. De hecho, se ha revelado que Juan Esteban N trabajó en al menos dos escuelas más de la región, donde también realizó labores de pintura y albañilería.

Como resultado de la investigación, se ha girado una orden de aprehensión contra el migrante por el delito de violación a la imagen o la intimidad de menores de 18 años, un crimen que conlleva una penalidad de 4 a 7 años de prisión. Las autoridades continúan ampliando la investigación para determinar si hay más menores involucrados en los videos encontrados.

Este caso ha desatado una ola de preocupación entre los padres de familia, quienes exigen mayor vigilancia en las instituciones educativas y que se garantice la seguridad de los niños en todo momento.

(Con información de La Rancherita del Aire)