Asociación Mexicana de Productores de Carne respalda medidas contra la inflación y la carestía

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- La Asociación Mexicana de Productores de Carne (AMEG) reconoce al Ejecutivo federal por la publicación, en el Diario Oficial de la Federación, de los decretos y acuerdos relacionados con el Paquete Contra la Inflación y la Carestía (PACIC), en particular aquellos que establecen esquemas de cupos para la importación de carne de res y ajustes en los mecanismos de comercio exterior aplicables durante 2026.

Los productores de carne manifestaron su respaldo a la apertura comercial y a la complementariedad de los mercados. La Asociación subrayó que la definición de cupos y reglas claras de importación contribuye a garantizar el abasto y complementar el consumo nacional, sin afectar la producción interna.

La AMEG enfatizó que la producción nacional de ganado bovino es fuente de empleo, dinamiza la economía y genera exportaciones. Por ello, su fortalecimiento requiere certidumbre jurídica, políticas públicas de largo plazo y una coordinación efectiva entre productores, exportadores y autoridades.

En este sentido, reiteró la importancia de mantener un diálogo permanente con el Gobierno federal para dar seguimiento a la implementación de los decretos, evaluar su impacto en los mercados interno y externo, y asegurar que las decisiones en materia comercial y sanitaria favorezcan el equilibrio entre abasto, producción nacional y comercio exterior.

Finalmente, la Asociación reconoció la disposición de las autoridades federales para escuchar al sector y refrendó su compromiso de colaborar en el diseño e instrumentación de políticas que garanticen el suministro de carne, protejan la sanidad animal y fortalezcan la competitividad de México como productor y exportador de ganado bovino.