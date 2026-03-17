Refuerzan vigilancia contra abigeato en Coahuila; aplican multas cercanas al millón de pesos
COMPARTIR
TEMAS
Operativos conjuntos detectan transporte irregular, aplican castigos económicos y afinan protocolos para eventual reapertura comercial en la frontera norte
Las acciones coordinadas entre autoridades estatales, instancias de procuración de justicia y el sector ganadero han permitido detectar anomalías en el traslado de animales y aplicar sanciones económicas cercanas al millón de pesos durante el último año, como parte de la estrategia para combatir el abigeato en Coahuila.
El secretario de Desarrollo Rural, Jesús María Montemayor, informó que estos resultados derivan de operativos de inspección y mesas de trabajo con alcaldes, organizaciones ganaderas y productores, orientados a reforzar los mecanismos de control en la movilización de ganado.
Detalló que la coordinación institucional ha sido clave para atender las problemáticas del sector y establecer esquemas de vigilancia en distintas regiones del estado.
OPERATIVOS DETECTAN ANOMALÍAS EN TRASLADOS
En los últimos meses se llevaron a cabo reuniones regionales en municipios como Acuña, Piedras Negras, así como en la Región Carbonífera y la Región Centro, donde autoridades y productores acordaron fortalecer la supervisión en puntos estratégicos de traslado.
Uno de los ejes principales de la estrategia consiste en verificar que los animales cuenten con permisos de movilización, registro sanitario y aretes oficiales de identificación, elementos indispensables para su transporte legal.
Durante las inspecciones realizadas el año pasado, se detectaron diversos casos de traslado irregular en los que no se acreditó la documentación requerida. En estos casos, explicó el funcionario, primero se revisa el cumplimiento de la normativa sanitaria y posteriormente los requisitos de identificación y movilización.
Como resultado, se impusieron sanciones económicas que en conjunto alcanzaron casi un millón de pesos.
PREPARAN CERTIFICACIÓN PARA EXPORTACIÓN
Montemayor precisó que, aunque la investigación del delito de abigeato corresponde a la Fiscalía General del Estado, la Secretaría de Desarrollo Rural participa en la prevención mediante controles de identificación y seguimiento del ganado.
Añadió que se han establecido canales de comunicación directa con productores a través de grupos regionales y sistemas de reporte, lo que permite una respuesta más ágil ante posibles incidentes.
En paralelo, el funcionario informó que esta semana se prevé la visita de personal del Departamento de Agricultura de Estados Unidos para revisar las instalaciones cuarentenarias en la frontera de Coahuila, como parte del proceso de certificación sanitaria.
El Gobierno estatal ha invertido cerca de 12 millones de pesos en la rehabilitación de la estación ubicada en Ciudad Acuña, con el objetivo de cumplir con los estándares internacionales requeridos para la exportación de ganado.
Indicó que previamente las instalaciones fronterizas de Piedras Negras y Acuña ya fueron avaladas en materia de seguridad, por lo que la próxima evaluación se centrará en los protocolos sanitarios.
Finalmente, señaló que autoridades de ambos países continuarán con reuniones técnicas en los próximos meses para avanzar en el cumplimiento de los requisitos que permitan reactivar la exportación de ganado desde el norte del país.