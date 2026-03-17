Refuerzan vigilancia contra abigeato en Coahuila; aplican multas cercanas al millón de pesos

El secretario de Desarrollo Rural, Jesús María Montemayor, informó que estos resultados derivan de operativos de inspección y mesas de trabajo con alcaldes, organizaciones ganaderas y productores, orientados a reforzar los mecanismos de control en la movilización de ganado.

Las acciones coordinadas entre autoridades estatales, instancias de procuración de justicia y el sector ganadero han permitido detectar anomalías en el traslado de animales y aplicar sanciones económicas cercanas al millón de pesos durante el último año, como parte de la estrategia para combatir el abigeato en Coahuila .

Detalló que la coordinación institucional ha sido clave para atender las problemáticas del sector y establecer esquemas de vigilancia en distintas regiones del estado.

OPERATIVOS DETECTAN ANOMALÍAS EN TRASLADOS

En los últimos meses se llevaron a cabo reuniones regionales en municipios como Acuña, Piedras Negras, así como en la Región Carbonífera y la Región Centro, donde autoridades y productores acordaron fortalecer la supervisión en puntos estratégicos de traslado.

Uno de los ejes principales de la estrategia consiste en verificar que los animales cuenten con permisos de movilización, registro sanitario y aretes oficiales de identificación, elementos indispensables para su transporte legal.

Durante las inspecciones realizadas el año pasado, se detectaron diversos casos de traslado irregular en los que no se acreditó la documentación requerida. En estos casos, explicó el funcionario, primero se revisa el cumplimiento de la normativa sanitaria y posteriormente los requisitos de identificación y movilización.

Como resultado, se impusieron sanciones económicas que en conjunto alcanzaron casi un millón de pesos.

PREPARAN CERTIFICACIÓN PARA EXPORTACIÓN

Montemayor precisó que, aunque la investigación del delito de abigeato corresponde a la Fiscalía General del Estado, la Secretaría de Desarrollo Rural participa en la prevención mediante controles de identificación y seguimiento del ganado.

Añadió que se han establecido canales de comunicación directa con productores a través de grupos regionales y sistemas de reporte, lo que permite una respuesta más ágil ante posibles incidentes.

En paralelo, el funcionario informó que esta semana se prevé la visita de personal del Departamento de Agricultura de Estados Unidos para revisar las instalaciones cuarentenarias en la frontera de Coahuila, como parte del proceso de certificación sanitaria.