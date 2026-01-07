IEC reporta cero convenios de coalición a cinco días de abrirse el registro electoral

Coahuila
/ 7 enero 2026
    IEC reporta cero convenios de coalición a cinco días de abrirse el registro electoral
    El IEC recordó que el plazo para registrar alianzas vence el próximo 30 de enero y que los convenios deberán cumplir con los requisitos legales antes de ser aprobados por el Consejo General, a más tardar el 9 de febrero. FOTO: IEC

Luego de cinco días de que entró en marcha el período de registro de los convenios de coalición entre partidos políticos que deseen competir en conjunto en las próximas elecciones que renovarán las curules del Congreso del Estado, el Instituto Electoral de Coahuila dio a conocer que todavía no se ha presentado ninguna alianza.

Fue desde el pasado 2 de enero cuando el IEC puso en marcha el período de registro para todos aquellos partidos políticos que deseen integrarse para postular candidatos en conjunto y competir en la elección.

Actualmente, Coahuila cuenta con una lista de nueve partidos que concentran la vida político-electoral del estado, tanto de origen nacional como local.

Además del PRI, el PAN, Morena, Partido Verde, Partido del Trabajo, el PRD y Movimiento Ciudadano, para estas elecciones también se integraron los partidos Nuevas Ideas y México Avante Coahuila para competir, entre quienes será repartido un monto de 241 millones de pesos para sus operaciones tanto de campaña como de sostenimiento en este año electoral.

Aunque en las últimas elecciones partidos como PRI, PAN, PRD, Morena, PVEM y PT compitieron postulando candidatos en conjunto, hasta ahora el IEC no tiene novedades sobre que estos convenios vayan a renovarse.

Será hasta el próximo 30 de enero la fecha límite para que estos institutos políticos presenten ante el IEC los detalles de su convenio.

Dicho convenio será analizado conforme a los términos legales y los requisitos cumplidos, y finalmente resuelto por el Consejo General del IEC a más tardar el 9 de febrero.

Durante una sesión extraordinaria celebrada este mismo miércoles, el IEC aprobó el Proceso Técnico Operativo para la instrumentación y operación del Programa de Resultados Electorales Preliminares, con el que quedaron establecidas las fases por las que atravesará el PREP para dar a conocer los primeros resultados no definitivos de la elección.

Temas


Diputados
Elecciones

Localizaciones


Coahuila
Saltillo

Organizaciones


IEC

Armando Ríos

Armando Ríos

Ha publicado en medios nacionales e internacionales desde 2012 cubriendo principalmente temas relacionados con los derechos humanos, la justicia, la transparencia y la democracia. Ha colaborado para agencias internacionales como AFP y EFE y nacionales como SinEmbargo y El Financiero.

Estudió Periodismo en la CDMX y formó parte de la tercera generación del Diplomado de Periodismo y Comunicación para la Justicia de la UNAM. En 2018 fue seleccionado por la OMCT para cubrir la última sesión del Comité contra la Tortura en la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, en Ginebra, Suiza.

Cuenta con el Premio Estatal de Periodismo del 2017 y 2022, y una mención honorífica por reportaje de investigación en el 2021 por el International Center for Journaalists y el Border Hub.

