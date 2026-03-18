$!Saltillo: Castiga Ayuntamiento a invasores de zona natural protegida en la Sierra de Zapalinamé

El Gobierno de Saltillo informó que ha emitido 16 sanciones y realizado dos detenciones por violaciones a los límites establecidos como zona natural protegida en la Sierra de Zapalinamé, a la vez que se descartó la expedición de nuevos permisos para asentamientos. La directora de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento, Nayeli Castro Gutiérrez, señaló que en la actual administración se han mantenido acciones para detener violaciones a los límites de la sierra, para impedir asentamientos fuera de norma. TE PUEDE INTERESAR: Destina Coahuila 331 mdp a la inclusión, dignidad y la igualdad de oportunidades En ese sentido, detalló que se han llevado a cabo 21 visitas de inspectores de la citada dependencia y, a raíz de detectar anomalías, se han emitido 53 notificaciones, se han colocado 18 sellos de clausura, “así como el desarrollo de 16 procesos de Imposición de Sanciones ante el Juez Municipal. Aunado a ello, se han logrado 2 detenciones”. La funcionaria recapituló que la denominada “Cota 1800” estuvo vigente hasta 1996 y posteriormente, se restableció el límite de la Zona Natural Protegida, ampliándose hasta el sur. Indicó que la Zona de Restauración quedó establecida en el 2007, y con ella se delimitó el área de amortiguamiento ambiental. Explicó que ello constituye la reglamentación de las zonas en las que no está aprobada la creación de nuevos asentamientos urbanos. Lo anterior está fundamentado en la Ley de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado de Coahuila, en su artículo 59, prohíbe expresamente en las ANP “llevar a cabo la fundación de nuevos centros de población, fraccionamientos, acciones de lotificación, subdivisión o cualquier otra actividad que pudiera poner en riesgo el equilibrio de los elementos que conforman el área”.

Castro Gutiérrez agregó que durante la actual administración se ha realizado un trabajo en equipo entre la dirección de Desarrollo Urbano, la de Tenencia de la Tierra, Secretaría del Ayuntamiento, la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana, con el objetivo de impedir asentamientos en la Zona de Amortiguamiento en la Sierra de Zapalinamé. Agregó que en cuanto se ha detectado el inicio de lotificaciones en zonas no permitidas, además de impedir que continúen los trabajos de delimitación y comercialización, se han emitido alertas a la ciudadanía a través de ocho comunicados de prensa en donde se alerta a la comunidad no adquirir predios en las zonas en cuestión. “Con el apoyo de diversas dependencias municipales incluso hemos retirado arbotantes que las personas que estaban lotificando ilegalmente pretendían habilitar como postes para la conducción de corriente eléctrica”, añadió. Los sectores donde se han realizado estas acciones corresponden a Morelos V Sector, Ampliación 1 y 2, Niños Héroes, San Ignacio, Nueva Revolución, Ampliación El Salvador, Lomas de Israel, San Juan, Vicente Guerrero III y Ampliación Lomas Verdes.

COTA NO ES EL LÍMITE ÚNICO DEL POLÍGONO El Gobierno Municipal de Saltillo también detalló cómo se ha regulado desde hace años el ANP de la Sierra de Zapalinamé, afirmando que la Cota 1800 no es necesariamente el límite del polígono. Expuso que la Serranía de Zapalinamé fue declarada área de protección y conservación mediante instrumentos jurídico-administrativos desde 1996 por sus recursos hidráulicos, fauna y flora. Los instrumentos principales que definieron las áreas protegidas establecieron niveles de protección con dos decretos estatales: uno del 15 de octubre de 1996 en el que delimitó un polígono de 25 mil 768.68 hectáreas en Saltillo y Arteaga como “Área Natural Protegida”, con carácter de zona sujeta a conservación ecológica y se renombró el 13 de octubre de 2017 como “Reserva Natural Estatal”. El segundo se emitió el 8 de junio de 2007 y declaró diversos polígonos como “Zona de Restauración ‘Zapalinamé’” para evitar la degradación, desertificación y pérdida de recursos o desequilibrios ecológicos, y para llevar a cabo acciones de recuperación y restablecimiento de las condiciones naturales. También explicó que desde 1996, los límites están expresos a través de puntos de coordenadas, cuyo dibujo muestra con claridad la forma del polígono. No obstante, los puntos de coordenadas son difíciles de observar en la realidad, por lo que se recurrió a utilizar como referencia diferentes “cotas” o curvas de nivel con una altitud definida, para visualizar mejor los límites.