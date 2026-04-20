Ataque con cuchillo deja a mujer herida en Piedras Negras

El incidente fue reportado al sistema de emergencias 911, donde se alertó sobre una mujer lesionada en la calle Albizia. Al arribar al sitio, elementos de Seguridad Pública y paramédicos confirmaron que se trataba de una agresión ocurrida en el contexto de una discusión de pareja.

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Una agresión con arma blanca provocó la movilización de corporaciones de seguridad y cuerpos de emergencia durante la madrugada del domingo en el sector Año 2000, en Piedras Negras.

De acuerdo con los primeros informes, el altercado escaló hasta que el hombre atacó a la mujer con un cuchillo y posteriormente huyó del lugar, lo que derivó en un operativo de búsqueda en la zona. Sin embargo, pese al despliegue de unidades, el presunto responsable no fue localizado.

La víctima fue identificada como Elba Rodríguez, de 34 años, quien recibió atención prehospitalaria por parte de paramédicos del cuerpo de Bomberos. Presentaba una herida lacerante en el hombro izquierdo de aproximadamente un centímetro.

Tras la valoración médica en el lugar, los socorristas determinaron que la lesión no representaba un riesgo para su vida, por lo que no fue necesario su traslado a un hospital. La mujer permaneció en el sitio mientras las autoridades realizaban las diligencias correspondientes.

Elementos de Seguridad Pública tomaron conocimiento de los hechos y recabaron información sobre lo ocurrido, al tiempo que implementaron recorridos en el sector para tratar de ubicar al agresor, sin resultados positivos.

Ante esta situación, las autoridades recomendaron a la afectada acudir ante el Ministerio Público para presentar la denuncia formal y dar seguimiento legal al caso. Con ello se busca que se inicie una carpeta de investigación que permita identificar y proceder contra el responsable de la agresión.

El caso quedó en manos de las instancias correspondientes, mientras continúan las indagatorias para esclarecer los hechos y dar con el paradero del presunto atacante.

(Con información de medios locales)