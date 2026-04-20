Ataque con cuchillo deja a mujer herida en Piedras Negras

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Piedras Negras
/ 20 abril 2026
    Ataque con cuchillo deja a mujer herida en Piedras Negras
    Elementos de Seguridad Pública desplegaron un operativo en el sector tras el reporte al 911, luego de que el presunto agresor huyera tras atacar a la víctima. ARCHIVO

El presunto agresor logró escapar tras el ataque, lo que derivó en un operativo de búsqueda en la zona sin resultados positivos por parte de las autoridades

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Una agresión con arma blanca provocó la movilización de corporaciones de seguridad y cuerpos de emergencia durante la madrugada del domingo en el sector Año 2000, en Piedras Negras.

El incidente fue reportado al sistema de emergencias 911, donde se alertó sobre una mujer lesionada en la calle Albizia. Al arribar al sitio, elementos de Seguridad Pública y paramédicos confirmaron que se trataba de una agresión ocurrida en el contexto de una discusión de pareja.

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De acuerdo con los primeros informes, el altercado escaló hasta que el hombre atacó a la mujer con un cuchillo y posteriormente huyó del lugar, lo que derivó en un operativo de búsqueda en la zona. Sin embargo, pese al despliegue de unidades, el presunto responsable no fue localizado.

La víctima fue identificada como Elba Rodríguez, de 34 años, quien recibió atención prehospitalaria por parte de paramédicos del cuerpo de Bomberos. Presentaba una herida lacerante en el hombro izquierdo de aproximadamente un centímetro.

Tras la valoración médica en el lugar, los socorristas determinaron que la lesión no representaba un riesgo para su vida, por lo que no fue necesario su traslado a un hospital. La mujer permaneció en el sitio mientras las autoridades realizaban las diligencias correspondientes.

Elementos de Seguridad Pública tomaron conocimiento de los hechos y recabaron información sobre lo ocurrido, al tiempo que implementaron recorridos en el sector para tratar de ubicar al agresor, sin resultados positivos.

Ante esta situación, las autoridades recomendaron a la afectada acudir ante el Ministerio Público para presentar la denuncia formal y dar seguimiento legal al caso. Con ello se busca que se inicie una carpeta de investigación que permita identificar y proceder contra el responsable de la agresión.

El caso quedó en manos de las instancias correspondientes, mientras continúan las indagatorias para esclarecer los hechos y dar con el paradero del presunto atacante.

(Con información de medios locales)

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Brissey Patiño

Brissey Patiño

Licenciada en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Producción de Medios, me he desempeñado como editora web, de contenido regional, en la sección de Saltillo y anteriormente como community manager. He tomado diversos talleres y cursos relacionados con periodismo, herramientas digitales, derechos humanos y violencia de género incluyendo capacitaciones impartidas por Amnistía Internacional, Fábrica de Periodismo y la Fiscalía General del Estado de Coahuila. Tengo interés en temas como redes sociales, edición de vídeos, música, sociología y literatura.

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