Flashazos políticos

Contra toda lógica racional, Sheinbaum acudió a sus vísceras ideológicas para acusar, sin mencionar a Trump, a esos sectores por querer influir en las elecciones de 2027 y 2030 en México.

Primer flashazo: Inspirada por un Nicolás Maduro antiinjerencista, el pasado 31 de mayo Claudia Sheinbaum pronunció un discurso ante sus simpatizantes en el Monumento a la Revolución. Ese día, una Claudia agitadora denunció una campaña internacional propiciada por la ultraderecha nacional e internacional para erosionar el presente y futuro de la 4T. Y presentó como víctimas de tal conspiración a Rubén Rocha y sus secuaces.

En el borde del éxtasis macuspano, Claudia concluyó: “México no es piñata de nadie”. De repente, un infiltrado, con acento gringo, gritó: “No se engañe, Presidenta, México sí es piñata, pero del crimen organizado aliado a Morena”.

Entre gritos y golpes de la delirante muchedumbre guinda, este individuo, que portaba la camiseta de la selección mexicana, corrió rumbo al Zócalo para participar en el Fan Fest de la FIFA organizado por el Gobierno de la CDMX.

Segundo flashazo: Para no dejar sola a la Presidenta, en un acto heroico de sororidad, Andrea Navarro, diputada federal morenista por Nayarit, sorprendió a los tribunos, cuyos nombres están inscritos con letras de oro en el Muro de Honor de la Cámara de Diputados, con estas palabras, después de haber aprobado la ley de nulidad electoral por injerencia extranjera: “...la derecha... el MacPRIAN... dio la espalda, así como ha dado la espalda en todos los procesos. Y así como dicen en la jerga popular: ‘Quien da la espalda da las nalgas’. Y ustedes ya les dieron las nalgas a los países extranjeros, son traidores a la Patria, hijos de nadie, porque no tienen identidad, traicioneros”.

Rápido, Alito, Rubén y Jorge Romero miraron la foto de sus respectivas madres en su celular y, con discreción sutil, cada uno tocó sus pompas para saber que seguían en su lugar y evitar así cualquier malentendido extranjerizante.

Tercer flashazo: Andrés Manuel lanzó una carta a la nación con tres objetivos: (1) recuperar la narrativa fundacional de Morena para asumir el papel de víctima ante los ataques de la élite nacional e internacional que busca impedir la transformación del país al fortalecer la oposición mexicana mediante acusaciones, presiones diplomáticas y acciones judiciales.

De ahí la necesidad de que la Presidenta denuncie esa injerencia y defienda la soberanía nacional.

(2) La carta va dirigida, sobre todo, a las fracciones y simpatizantes morenistas con el objetivo de presentar un frente unificado ante la acometida estadounidense que proviene de un “nuevo Trump”, mal informado por funcionarios a su cargo.

(3) La carta es una defensa anticipada de Claudia contra nuevas acusaciones por la relación Morena-crimen organizado. De ocurrir, que es lo más probable, Sheinbaum podrá victimizarse, recurrir a la conspiración nacional e internacional contra ella y la 4T, y apelar a la unidad nacional contra la injerencia extranjera para defender la soberanía del país.