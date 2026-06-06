Saltillo: alumnos de UVM recolectan 40 costales de basura en el Cañón de San Lorenzo

Durante la actividad, el alumnado logró recolectar un aproximado de 40 costales de desechos, concentrándose principalmente en la zona de acceso y la periferia del lugar.

Los jóvenes participantes forman parte del comité de responsabilidad social y del grupo de tenacidad de la institución educativa.

La mañana de este sábado, un grupo de alrededor de 100 estudiantes de la Universidad del Valle de México (UVM) Campus Saltillo realizó una jornada de limpieza en el Cañón de San Lorenzo.

“La administración del cañón nos pidió que ayudáramos a limpiar la basura del acceso al mismo cañón, que es la parte más sucia. Porque ya de hecho dentro del Cañón de San Lorenzo se tiene muy bien conservado, pero lo que nos señalaban era que toda la periferia, toda la parte de acceso, lamentablemente la gente no tiene una conciencia de conservación”, expuso Rodolfo Luna Walss, rector de la UVM Campus Saltillo a VANGUARDIA.

La actividad incluyó un recorrido posterior por el interior del área natural protegida, donde los estudiantes tuvieron la oportunidad de observar la flora y fauna características de la región sureste de Coahuila.

Luna Walss describió esta parte de la jornada como una experiencia grata para los jóvenes que ayudó a consolidar la relación institucional con los encargados del cañón.

El directivo académico precisó que este tipo de visitas al Cañón de San Lorenzo se comenzarán a realizar con una mayor frecuencia, con el objetivo de generar conciencia comunitaria entre la población estudiantil, además de integrarse formalmente a la agenda de actividades del programa ambiental interno del campus.

Esta iniciativa comunitaria forma parte de una estrategia integral debido a que la UVM Campus Saltillo se encuentra en el proceso para obtener una certificación ecológica.

Se trata de la Certificación de Responsabilidad con el Equilibrio Ambiental (Crea), un modelo que cuenta con características similares a las normas internacionales de tipo ISO 14000, explicó Luna Walss.

Agregó que con la obtención de este aval, la institución proyecta convertirse en la primera universidad privada en la capital de Coahuila que cuente de manera oficial con este reconocimiento ambiental.

Explicó que este proceso involucra la correcta disposición de desechos, medidas para el cuidado del agua y la generación interna de energías limpias.

“UVM Saltillo desde el 2025 genera vía paneles solares el 80 por ciento de la energía eléctrica que consume. También fuimos la primera universidad privada en generar su propia electricidad vía energía solar. Ahora esta certificación que se llama Crea forma parte de todo un proyecto de equilibrio y conciencia ambiental que estamos llevando también con los alumnos”, afirmó Luna Walss.

Expuso que al interior del campus también se han puesto en marcha otras medidas sustentables de manera simultánea, tales como la realización de talleres orientados a la creación de compostas orgánicas. Asimismo, se instalaron islas de reciclaje diseñadas para la separación correcta de basura orgánica, inorgánica y envases de plástico PET.

Los proyectos institucionales vigentes abarcan además estrategias enfocadas en disminuir el uso de papel en las actividades administrativas y académicas. A la par, se implementaron mecanismos tecnológicos para la dosificación del consumo de agua potable dentro de las instalaciones, específicamente en el área de los bebederos, lavabos y los servicios sanitarios.

PROYECTOS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL

Respecto a la respuesta de los alumnos ante estas convocatorias, el rector señaló que no resulta difícil motivarlos a participar, ya que la cultura de la responsabilidad social se ha implementado de manera constante desde hace varios años dentro de la comunidad escolar.

La vinculación estudiantil abarca la colaboración periódica con diversos organismos de la sociedad civil local. Entre estas actividades destaca el trabajo cercano con la organización Cero Pobreza, a la cual se le entregó una donación de casi dos toneladas de alimentos no perecederos durante la semana pasada.