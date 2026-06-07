Gobernador Manolo Jiménez destaca jornada electoral en paz y llama a mantener la civilidad

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    Gobernador Manolo Jiménez destaca jornada electoral en paz y llama a mantener la civilidad
    El mandatario estatal emitió su sufragio en la colonia Jardines del Campestre durante la jornada para renovar el Congreso local. REBECA RAMÍREZ

El gobernador Manolo Jiménez Salinas acudió a votar este domingo en la casilla 1902, al norte de Saltillo, acompañado de su familia

El gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, acudió este domingo 7 de junio a emitir su voto para la elección de diputados locales que integrarán el Congreso del Estado, cerca de las 10:00 horas.

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El mandatario estatal llegó a la casilla 1902, ubicada en la carretera a Los Valdés, en la colonia Jardines del Campestre, al norte de Saltillo, donde ejerció su derecho al sufragio acompañado de su esposa, Paola Rodríguez, y uno de sus hijos.

$!El gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, destacó que la jornada electoral de este domingo se ha desarrollado en un ambiente de tranquilidad.
El gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, destacó que la jornada electoral de este domingo se ha desarrollado en un ambiente de tranquilidad. REBECA RAMÍREZ

DESTACA JORNADA ELECTORAL EN ORDEN

El Gobernador indicó que “estamos honrando la memoria de nuestro amigo Román Alberto”. Asimismo, indicó que habló con él el martes.

El gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, destacó que la jornada electoral de este domingo se ha desarrollado en un ambiente de tranquilidad, orden y sin incidentes relevantes en la entidad, al acudir a emitir su voto acompañado de su familia.

“Todas las regiones de Coahuila, Saltillo, bueno, ya venimos aquí con la familia para ejercer nuestro voto y bueno, pues es importante recalcar que es una jornada electoral tranquila, en paz, sin incidentes”, señaló el mandatario estatal.

Jiménez Salinas afirmó que este comportamiento forma parte de la dinámica del estado. “Es parte de la dinámica de Coahuila, es parte de la seguridad y la calidad de vida que tenemos y bueno, estamos contentos de que se esté llevando a cabo de esta manera este proceso electoral”, agregó.

Cuestionado sobre el llamado a las fuerzas políticas para conducirse con civilidad, el gobernador recordó que este exhorto se ha mantenido desde antes del arranque de las campañas. “Pues lo hemos hecho desde que iniciaron las campañas, incluso antes de que iniciaran, que era importante que este proceso electoral estuviera siempre a la altura de las y los coahuilenses”, explicó.

Asimismo, señaló que durante el proceso se presentaron únicamente incidentes menores. “Salvo dos, tres incidentes menores durante la campaña, yo pienso que hoy se está concluyendo positivamente este proceso electoral con esta jornada tranquila y en paz. No, no incidentes menores, pero nada relevante”, concluyó.

Asimismo, el Gobernador indicó que hasta que lleguen los paquetes electorales al lugar del conteo, casi 10 mil elementos resguardarán la seguridad de las elecciones.

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