Implementan registro QR para mascotas y marchan por el respeto animal en Piedras Negras

El director de Ecología e Imagen Urbana, Alexis González, explicó que en algunos casos las personas que localizan mascotas perdidas llegan a exigir dinero a los dueños para devolverlas. Ante esta problemática, el municipio decidió establecer un esquema en el que funge como primer respondiente y mediador en los reportes.

PIEDRAS NEGRAS, COAH.— El gobierno municipal de Piedras Negras puso en marcha un innovador sistema de registro y localización de mascotas mediante códigos QR, con el propósito de prevenir prácticas de extorsión que se han detectado en otras regiones del país cuando un animal extraviado es encontrado.

“El procedimiento inicia en la página oficial de la Presidencia Municipal, donde los ciudadanos pueden escanear un código QR para realizar el prerregistro del propietario y de su mascota de manera sencilla y gratuita”, señaló.

Posteriormente, los ciudadanos deben acudir a campañas municipales —como brigadas comunitarias, jornadas de adopción responsable o visitas en colonias— para concluir el registro con la información completa del animal. En estos puntos se entregan las placas de identificación con código QR, que incluyen datos como fotografía, características particulares, cicatrices, lunares o conductas específicas que faciliten su localización en caso de extravío.

MARCHA POR EL RESPETO ANIMAL

Como parte de las acciones de concientización, este domingo por la noche se llevó a cabo una marcha por el respeto animal. El evento busca fomentar el cuidado y la protección de los animales de compañía en el municipio.

Finalmente, González aseguró que estas estrategias pretenden fortalecer la cultura de la tenencia responsable, agilizar la recuperación de mascotas perdidas y garantizar un proceso seguro, directo y sin costo para la ciudadanía.