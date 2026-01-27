Atienden a 136 personas y 30 mascotas en refugios temporales del norte de Coahuila

+ Seguir en Seguir en Google
Piedras Negras
/ 27 enero 2026
    Atienden a 136 personas y 30 mascotas en refugios temporales del norte de Coahuila
    Personas en situación de calle reciben resguardo y alimentos en refugios temporales de la región norte. FOTO: VANGUARDIA/ARCHIVO

Protección Civil mantiene abiertos los albergues ante temperaturas bajo cero provocadas por la tormenta invernal

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Durante los últimos tres días de la tormenta invernal, los refugios temporales habilitados en la región norte de Coahuila brindaron atención a más de 136 personas en situación de calle, así como a 30 perros, con el propósito de resguardarlos de las bajas temperaturas registradas entre la noche del domingo y la madrugada del martes.

Francisco Contreras Obregón, coordinador de Protección Civil del Estado en la zona norte, informó que la mayor concentración de personas atendidas se registró en los municipios de Acuña, con 41; Zaragoza, con 31; Morelos, con 28; y Piedras Negras, con 27. En menor número se reportaron atenciones en Nava, Allende y Villa Unión.

TE PUEDE INTERESAR: Diputado pide conectar videovigilancia de centros de justicia municipales al C2 y C4

El funcionario explicó que los refugios permanecerán abiertos durante los próximos días, ya que, aunque se espera una mejora gradual en las condiciones climáticas hacia jueves o viernes, las temperaturas bajo cero continuarán al menos hasta el miércoles debido a la masa de aire ártico asociada a la tormenta invernal.

Como parte de este operativo, por primera vez se brindó atención formal a perros en condición de calle. En los refugios de Acuña se resguardaron cuatro ejemplares, mientras que en Piedras Negras se atendió a 26 más.

Contreras Obregón detalló que los animales se mantienen en jaulas ubicadas en áreas posteriores de los refugios, donde cuentan con calentadores externos y protecciones plásticas para garantizar su seguridad y bienestar durante las noches más frías.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Albergues
Clima
Frente Frío

Localizaciones


Piedra Negras

Josué Rodríguez

Josué Rodríguez

Reportero con más de 35 años cubriendo temas de migración y seguridad en la frontera de Coahuila. Actualmente informando sobre el acontecer en los municipios de Allende, Zaragoza, Villa Unión, Jiménez, Acuña, Morelos, Nava, Hidalgo, Guerrero y Piedras Negras.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
El mandatario estatal destacó que Coahuila es un estado con seguridad, Estado de Derecho y orden.

Coahuila es un estado de instituciones fuertes: Manolo Jiménez
Los residuos representaban un riesgo para la salud y seguridad de las y los vecinos.

Saltillo: Retiran desechos de cauce en Valle de los Almendros

La Ciudad Judicial fue anunciada en enero de 2023 y ya se encuentra lista para iniciar operaciones.

Inauguran Ciudad Judicial en Saltillo con inversión de 347 millones de pesos (FOTOS)

Larga cola

Larga cola
Un embudo para la renovación

Un embudo para la renovación
true

El sentimiento de los timados
true

POLITICÓN: Ahogada en deudas, ¿AHMSA todavía será negocio?
Autoridades solicitan el apoyo ciudadano para aportar información que ayude a su localización.

Más de tres meses sin rastro de Edgar Reyna Luna en Saltillo