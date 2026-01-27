Atienden a 136 personas y 30 mascotas en refugios temporales del norte de Coahuila

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Durante los últimos tres días de la tormenta invernal, los refugios temporales habilitados en la región norte de Coahuila brindaron atención a más de 136 personas en situación de calle, así como a 30 perros, con el propósito de resguardarlos de las bajas temperaturas registradas entre la noche del domingo y la madrugada del martes.

Francisco Contreras Obregón, coordinador de Protección Civil del Estado en la zona norte, informó que la mayor concentración de personas atendidas se registró en los municipios de Acuña, con 41; Zaragoza, con 31; Morelos, con 28; y Piedras Negras, con 27. En menor número se reportaron atenciones en Nava, Allende y Villa Unión.

El funcionario explicó que los refugios permanecerán abiertos durante los próximos días, ya que, aunque se espera una mejora gradual en las condiciones climáticas hacia jueves o viernes, las temperaturas bajo cero continuarán al menos hasta el miércoles debido a la masa de aire ártico asociada a la tormenta invernal.

Como parte de este operativo, por primera vez se brindó atención formal a perros en condición de calle. En los refugios de Acuña se resguardaron cuatro ejemplares, mientras que en Piedras Negras se atendió a 26 más.

Contreras Obregón detalló que los animales se mantienen en jaulas ubicadas en áreas posteriores de los refugios, donde cuentan con calentadores externos y protecciones plásticas para garantizar su seguridad y bienestar durante las noches más frías.