Diputado pide conectar videovigilancia de centros de justicia municipales al C2 y C4

Coahuila
/ 27 enero 2026
    El legislador consideró que la medida es viable, de bajo costo y alineada con los derechos humanos. FOTO: VANGUARDIA/ARCHIVO

El llamado surge tras la muerte de un joven detenido en Torreón y busca garantizar el respeto a los derechos humanos de toda persona ingresada para evitar actos de injusticia

TORREÓN, COAH.- Derivado de la muerte de un joven de 24 años en Torreón, ocurrida después de haber sido detenido, el diputado Jorge Valdés hizo un llamado a los 38 ayuntamientos de Coahuila para que prioricen la instalación y enlace de cámaras de seguridad en los centros de justicia municipal al C2 y C4.

El legislador consideró importante que existan cámaras de seguridad en los lugares donde se practiquen entrevistas y detención a toda persona, las cuales deberán estar conectadas a los Centros de Control y Comando de los dos niveles de gobierno, con el objetivo de contar con evidencias y exista respaldo digital de todo lo que se realice al interior de los Centros de Justicia Municipal.

Valdés señaló que la conexión de las cámaras existentes a los centros de monitoreo representa una medida viable y de bajo costo, que contribuiría a generar mayor confianza y seguridad tanto para las personas detenidas como para el personal que labora en los tribunales administrativos.

“Lo que yo estoy pidiendo es que lo conecten al C2 y al C4 porque ya no nada más va a estar en manos del administrador, ya va a estar en manos de cualquier persona que pueda monitorear el sistema del C2 en el municipio o el C4. Es por seguridad de todos.” explicó.

Asimismo, indicó que este tipo de acciones se alinean con el enfoque de la actual administración estatal en materia de derechos humanos.

Añadió que la videovigilancia también protege a los trabajadores, al permitir esclarecer cualquier incidente que pudiera derivar en responsabilidades administrativas o penales.

Katya González

Katya González

Reportera apasionada, desafiante y polifacética por naturaleza. Egresada de la Universidad Interamericana para el Desarrollo con experiencia en cobertura de política y locales.

