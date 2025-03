Atribuyen a Alcalde de Piedras Negras poder para hacer ‘pequeños milagros’

No le pidió mucho, si acaso un favorcillo que no requería una inversión más allá de 205 pesillos.. . Cosita de nada, si se toma en cuenta que su administración ejercerá este año 885 millones de pesos.

Sucedió en Piedras Negras. Su alcalde, Carlos Jacobo Rodríguez González , autodeclarado cristiano evangélico, no perdió la ocasión de hacer el fin de semana un “pequeño milagro” en vísperas de Pascua .

La curiosa petición anónima fue redactada en los siguientes términos:

“Estimado alcalde, espero que este mensaje lo encuentre bien”.

“Hoy me invade un antojo profundo de una deliciosa gringa y una Coca-Cola, pero mi presupuesto no me acompaña”.

(“Gringa. – Antojito popular que se sirve en las taquerías. Consiste en una tortilla de maíz caliente con porciones de carne al pastor y quesos manchego y Oaxaca; se tapa con otra tortilla, se calienta en el comal y se sirve con los quesos derretidos”).

En el recadito se añade: “Como líder de nuestra comunidad, sé que usted tiene el poder de hacer pequeños milagros cotidianos”.

“¿Será posible que me piche una?”.

“Atentamente: una estudiante foránea con antojo y sin sueldo foráneo”, concluye el texto.

Al calce del texto, la alumna le informa que “vale 105 pesos la gringa; la Coca la dan en 40 y el envío lo cobran en 60”.

Por supuesto, el presidente municipal cumplió tal deseo; de no haber sido así, no habría escrito, como encabezado del texto, “Pa’ servirle al pueblo”... Sí, señor.