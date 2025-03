Se multiplican los temblores en Saltillo y su área conurbada

De 2015 a 2025 se han producido en el sureste de Coahuila 44 sismos, con una intensidad promedio de 3.8 grados en la escala de Richter.

Un total de 19 eventos, que equivalen al 43 por ciento del total ocurridos en estos 10 años, han tenido lugar en los últimos 27 meses.

Según registros del Servicio Sismológico Nacional (SSN), en la primera mitad del periodo considerado, solo se registró un máximo de 3 temblores por año, destacando el hecho de que en 2016 no hubo ni un solo suceso.

Con el caso reportado el sábado pasado, suman 3 los sismos verificados en lo que va de 2025 en Saltillo y su área conurbada, 2 de estos, en este mes de marzo.

31 temblores (70 por ciento) se ubicaron a 3 y hasta 13.7 kilómetros al sur de la ciudad; 7 más (16 por ciento) estuvieron distantes, hacia el este, entre 14 y 23 kilómetros.

Otros cuatro (9 por ciento) sobrevinieron a una distancia de entre uno y 49 kilómetros al oeste; y 2 al norte (5 por ciento), alejados del centro citadino entre 2 y 5 kilómetros.

En 2015 se tuvieron 2 sismos; en 2016, cero; 2017, dos; 2018, tres; 2019, uno; 2020, cuatro; 2021, ocho; 2022, cinco; 2023, 8; 2024, ocho; y, en lo que va de 2025, tres.

AUSENTES LOS SISMOS DEL PLAN DE CONTINGENCIAS DE PROTECCIÓN CIVIL

El tema de los sismos no está considerado explícitamente en el Programa Especial de Protección Civil 2023-2029 del Gobierno del Estado, lo que hace presuponer que estos eventos, en virtud de su baja recurrencia e intensidad, no demandan atención oficial prioritaria, ni especializada.

El Programa conforma el “Eje 1. Orden y Seguridad” del Plan Estatal de Desarrollo 2023-2029, que contiene estrategias de protección y líneas de acción que siguen los objetivos en esta materia, planteadas a partir de diagnósticos.

El PEPC señala que, dado su extenso territorio, posición geográfica y orografía, Coahuila es “propenso” a “fenómenos perturbadores”, como los siguientes:

“Incendios industriales, urbanos y forestales, heladas, lluvias extremas, sequía, inundaciones y accidentes carreteros mayores, entre otros”. Los temblores no son citados en esta relación, de hecho, en ninguna parte del documento.

COAHUILA NO ES ZONA SÍSMICA

De acuerdo con información del Servicio Geológico Mexicano (SGM), con fines de diseño antisísmico, el territorio nacional está dividido en tres regiones denominadas sísmicas, penisísmicas y asísmicas.

Las regiones sísmicas están en el sur y suroeste del País: Estado de México, Colima, Michoacán, Guerrero, Morelos, Oaxaca, sur de Veracruz, Chiapas, Jalisco, Puebla y Ciudad de México. Es una zona donde se han reportado grandes sismos históricos, donde la ocurrencia de sismos es muy frecuente y las aceleraciones del suelo pueden sobrepasar el 70 por ciento de la aceleración de la gravedad.

Las regiones penisísmicas comprenden la Sierra Madre Occidental, las llanuras de Sonora, Sinaloa, Nayarit y la región transversal que va del sur de Durango al centro de Veracruz. Se trata de áreas clasificadas como “intermedias”, donde se registran sismos no tan frecuentemente o son zonas afectadas por altas aceleraciones pero que no sobrepasan el 70 por ciento de la aceleración del suelo.

Las regiones asísmicas se sitúan en la parte norte y noreste de México, que también comprende al estado de Coahuila, así como en casi toda la península de Baja California y en la península de Yucatán. Es una zona donde prácticamente no se tienen registros históricos de sismos, no se han reportado sismos en los últimos 80 años y no se esperan aceleraciones del suelo mayores a un 10 por ciento de la aceleración de la gravedad a causa de temblores.

ACTIVIDADES HUMANAS QUE CONTRIBUYEN A QUE AUMENTE LA ACTIVIDAD SÍSMICA

El aumento de la actividad sísmica provocado por actividades humanas está creciendo en todo el mundo, en lo que Coahuila podría no ser la excepción.

Según el “Análisis global de terremotos de origen humano”, de Earth-Science Reviews, el fracking es la actividad de mayor riesgo, seguida de la minería, la construcción de presas y la extracción de petróleo y gas.

En efecto, los movimientos telúricos causados por la actividad humana se multiplican en todo el orbe, como lo confirma también la Base de datos de Hi Quake.

Las actividades que se han analizado con relación a estos episodios incluyen la construcción de embalses de agua, la extracción de agua subterránea, carbón, minerales, gas, petróleo y fluidos geotérmicos, excavación de túneles, gestión de residuos de industrias extractivas, recuperación asistida de petróleo, fracturación hidráulica, almacenamiento de gas natural y almacenamiento de carbono.