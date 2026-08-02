Catean vivienda; aseguran presuntas drogas y equipo de videovigilancia, en Piedras Negras

Ahí, se aseguraron diversas sustancias con características similares a la marihuana y al cristal, además de equipo de videovigilancia y otros objetos que quedaron a disposición del Ministerio Público.

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Elementos de la Agencia de Investigación Criminal cumplimentaron una orden de cateo en un domicilio de la colonia Lázaro Cárdenas, en Piedras Negras.

De acuerdo con información preliminar, la diligencia se realizó en una vivienda ubicada sobre la calle Guadalupe Victoria, entre Chihuahua y Maclovio Herrera.

En el operativo también participaron elementos de la Policía Civil Coahuila y de la Secretaría de la Defensa Nacional.

Según los primeros reportes, en el inmueble fueron localizadas bolsas con hierba verde y seca con características propias de la marihuana, así como una sustancia semigranulada de color blanco similar al cristal.

Las autoridades precisaron que serán los dictámenes periciales los que confirmen la naturaleza y cantidad de las sustancias aseguradas.

Durante el cateo también fueron asegurados una báscula gramera, una cámara de videovigilancia, un equipo de grabación DVR, tres teléfonos celulares —dos iPhone y un Samsung—; una mariconera, una cartera con identificaciones a nombre de un hombre y billetes de dos dólares, cuya autenticidad no fue determinada.

Todos los indicios fueron embalados y puestos a disposición del Ministerio Público, que continuará con las investigaciones para determinar su origen y establecer posibles responsabilidades.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre personas detenidas durante el operativo ni han dado a conocer el resultado de los análisis periciales de las sustancias aseguradas.