Catean vivienda; aseguran presuntas drogas y equipo de videovigilancia, en Piedras Negras

+ Seguir en Seguir en Google
Piedras Negras
/
    Catean vivienda; aseguran presuntas drogas y equipo de videovigilancia, en Piedras Negras
    Elementos de la Agencia de Investigación Criminal, con apoyo de corporaciones estatales y federales, realizaron un cateo en un domicilio de la colonia Lázaro Cárdenas. REDES SOCIALES

Según información preliminar, durante el operativo fueron aseguradas sustancias con características de marihuana y cristal, además de básculas, teléfonos celulares y otros indicios

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Elementos de la Agencia de Investigación Criminal cumplimentaron una orden de cateo en un domicilio de la colonia Lázaro Cárdenas, en Piedras Negras.

Ahí, se aseguraron diversas sustancias con características similares a la marihuana y al cristal, además de equipo de videovigilancia y otros objetos que quedaron a disposición del Ministerio Público.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/piedras-negras/piedras-negras-investigan-presunto-intento-de-un-nino-de-11-anos-de-atentar-contra-su-vida-IC22579212

De acuerdo con información preliminar, la diligencia se realizó en una vivienda ubicada sobre la calle Guadalupe Victoria, entre Chihuahua y Maclovio Herrera.

En el operativo también participaron elementos de la Policía Civil Coahuila y de la Secretaría de la Defensa Nacional.

Según los primeros reportes, en el inmueble fueron localizadas bolsas con hierba verde y seca con características propias de la marihuana, así como una sustancia semigranulada de color blanco similar al cristal.

Las autoridades precisaron que serán los dictámenes periciales los que confirmen la naturaleza y cantidad de las sustancias aseguradas.

Durante el cateo también fueron asegurados una báscula gramera, una cámara de videovigilancia, un equipo de grabación DVR, tres teléfonos celulares —dos iPhone y un Samsung—; una mariconera, una cartera con identificaciones a nombre de un hombre y billetes de dos dólares, cuya autenticidad no fue determinada.

Todos los indicios fueron embalados y puestos a disposición del Ministerio Público, que continuará con las investigaciones para determinar su origen y establecer posibles responsabilidades.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre personas detenidas durante el operativo ni han dado a conocer el resultado de los análisis periciales de las sustancias aseguradas.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Cateos
Drogas
Seguridad

Localizaciones


Piedras Negras

Sarah Estrada

Sarah Estrada

Reportera de Saltillo con experiencia en medios de radio, televisión y prensa digital desde el 2017. Ha sido reconocida con el Premio al Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre y participado en diversas exposiciones, talleres y proyectos académicos relacionados con la comunicación, la historia y el arte.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Prensa libre = libre empresa ≠ IA

Prensa libre = libre empresa ≠ IA
CUARTOSCURO

Territorium Life: La empresa que metió en problemas a la UNAM y próximamente al gobierno
true

Saltillo: La trampa del éxito... 449 años después

Imagen creada a través de la inteligencia artificial que ilustra el ecosistema de IA en torno a G42 construido por los Emiratos Árabes Unidos.

El impulso del Golfo hacia una gobernanza basada en IA
Imagen creada a través de la inteligencia artificial que representa a una persona pidiendo apoyo psicológico a un chatbot.

El terapeuta que llevamos en el bolsillo
true

El oído absoluto de la literatura: grandes prosistas en el reino del sonido I
true

100 años de la guerra cristera

true

Manganitas ∙ AFA