Piedras Negras: Investigan presunto intento de un niño de 11 años de atentar contra su vida

De acuerdo con información difundida por publicaciones locales, la madre del menor solicitó apoyo al Sistema de Emergencias 911 después de recibir un mensaje en el que su hijo expresaba su intención de hacerse daño.

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Un niño de 11 años fue atendido durante la madrugada de este domingo por cuerpos de emergencia y autoridades de seguridad, luego de un presunto intento de atentar contra su vida en un domicilio de la colonia Año 2000, en Piedras Negras.

Al domicilio, ubicado en la calle Juan de la Barrera, casi en el cruce con San Isidro, acudieron paramédicos, elementos de la Agencia de Investigación Criminal, de la Policía Civil Coahuila y otras corporaciones. Según la información difundida, la situación fue contenida antes de que el menor sufriera alguna lesión.

Tras dialogar con el niño, los agentes notificaron el caso a la Procuraduría para Niños, Niñas y la Familia (PRONNIF), instancia que dará seguimiento para valorar las condiciones del entorno familiar y determinar las acciones de protección que correspondan.

Según los primeros reportes, el menor manifestó sentirse afectado por los conflictos constantes entre sus padres. No obstante, serán las autoridades competentes y la valoración especializada de la PRONNIF las que determinen las circunstancias que originaron la crisis emocional.