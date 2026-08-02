Piedras Negras: Investigan presunto intento de un niño de 11 años de atentar contra su vida

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    Piedras Negras: Investigan presunto intento de un niño de 11 años de atentar contra su vida
    Elementos de seguridad y cuerpos de emergencia acudieron a un domicilio de la colonia Año 2000 tras el reporte realizado por la madre del menor. REDES SOCIALES

Según información difundida por autoridades y publicaciones locales, el menor manifestó sentirse afectado por conflictos familiares y fue atendido sin presentar lesiones

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Un niño de 11 años fue atendido durante la madrugada de este domingo por cuerpos de emergencia y autoridades de seguridad, luego de un presunto intento de atentar contra su vida en un domicilio de la colonia Año 2000, en Piedras Negras.

De acuerdo con información difundida por publicaciones locales, la madre del menor solicitó apoyo al Sistema de Emergencias 911 después de recibir un mensaje en el que su hijo expresaba su intención de hacerse daño.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/piedras-negras/fiscalia-confirma-suicidio-de-guardia-de-seguridad-en-centro-comercial-de-piedras-negras-AD22566006

Al domicilio, ubicado en la calle Juan de la Barrera, casi en el cruce con San Isidro, acudieron paramédicos, elementos de la Agencia de Investigación Criminal, de la Policía Civil Coahuila y otras corporaciones. Según la información difundida, la situación fue contenida antes de que el menor sufriera alguna lesión.

Tras dialogar con el niño, los agentes notificaron el caso a la Procuraduría para Niños, Niñas y la Familia (PRONNIF), instancia que dará seguimiento para valorar las condiciones del entorno familiar y determinar las acciones de protección que correspondan.

Según los primeros reportes, el menor manifestó sentirse afectado por los conflictos constantes entre sus padres. No obstante, serán las autoridades competentes y la valoración especializada de la PRONNIF las que determinen las circunstancias que originaron la crisis emocional.

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Sarah Estrada

Sarah Estrada

Reportera de Saltillo con experiencia en medios de radio, televisión y prensa digital desde el 2017. Ha sido reconocida con el Premio al Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre y participado en diversas exposiciones, talleres y proyectos académicos relacionados con la comunicación, la historia y el arte.

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