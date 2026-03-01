Catean vivienda y desmantelan punto de almacenamiento en Zaragoza

ZARAGOZA, COAH.- En una acción coordinada que forma parte de la reciente estrategia de seguridad en la región, fuerzas estatales y municipales ejecutaron una orden de cateo en el corazón de la zona centro de Zaragoza. El saldo de la incursión fue el aseguramiento de sustancias prohibidas, un arma de fuego y objetos con reporte de robo, lo que marca un avance en las investigaciones ministeriales vigentes.

La diligencia se concentró en el inmueble marcado con el número 200 de la calle Arteaga. El despliegue de los efectivos de la Policía del Estado y la Policía Local fue respaldado por una orden judicial emitida por la jueza penal del Distrito de Acuña, derivada del expediente 0024/2026, el cual se instruye originalmente por el delito de robo.

Al irrumpir en la vivienda, los agentes investigadores localizaron una cantidad aún no especificada de una sustancia granulada con características físicas propias de la metanfetamina o “cristal”. El narcótico se encontraba resguardado en el interior de la propiedad, junto con un rifle de color café que fue inmediatamente incautado por las autoridades.

Además del armamento y la droga, las corporaciones lograron la recuperación de tres artículos que habían sido sustraídos ilegalmente en eventos previos, vinculando directamente el domicilio con la cadena de robos que ha afectado a la cabecera municipal en semanas recientes.

REFUERZAN BLINDAJE EN LA ZONA

Este operativo no fue un hecho aislado; responde a una intensificación de las labores de vigilancia en Zaragoza para frenar la incidencia delictiva. En los recorridos de protección ciudadana participan activamente elementos del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, quienes en conjunto con las fuerzas locales, buscan garantizar la paz en todos los sectores de la población.

Tras el aseguramiento de los indicios, todo lo incautado fue puesto a disposición de las autoridades competentes para continuar con la integración de la carpeta de investigación y proceder conforme a derecho contra quienes resulten responsables de estos ilícitos.

